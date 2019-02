Vteřina, v níž zmizí naděje. Kvitovou pak potěšili diváci: Byli úžasní!

Zpravodajství z finále dvouhry žen na Australian Open

Volně kráčela k síti vstříc své přemožitelce Naomi Ósakaová, která se pár metrů před ní lehce poklonila. Kvitová ji objala a pogratulovala jí. Potom seděla vedle kurtu, do tváře se jí promítala směs smutku, dojetí a vyčerpání se špetkou vzteku. Ona přece finále umí! Ale tentokrát to neklaplo.

„Tam na lavičce mě to dostalo. Všechno. Chtěla jsem vyhrát. Postup do finále je super, ale když už ho hrajete, tak chcete titul,“ líčila Petra Kvitová v posledním rozhovoru s českými novináři v Melbourne. „Vrátily se mi vzpomínky na všechno, co se mi stalo. Snažila jsem nával emocí rozdýchat, abych při proslovu aspoň něco řekla. Ale stejně se mi to moc nedařilo.“

Fanoušci vaší řeči bouřlivě aplaudovali a několikrát ji přerušili. Ulehčili vám aspoň trochu smíření s porážkou?

Diváci byli úžasní. Takovou podporu jsem nečekala. Můj příběh je asi zaujal. Bylo hrozně hezké, když mi tleskali. Dali mi aspoň chvilku, abych se vydýchala. Nádhera, vážím si toho.

V porovnání s předchozími zápasy jste hůř podávala. V prvním setu jste nevyužila stav 0-40 při soupeřčině servisu. Vyčítáte si nějakou chybu?

Ona na začátku servírovala fakt výborně, takže jsem neměla šanci na brejk. Když se za stavu 3:3 objevila, netrefila jsem pár returnů, v jedné výměně jsem měla být agresivnější. Škoda, že jsem nezvládla tie break. Převaha se pak docela přelévala, každá chvilku tahala pilku.

Ano, ze stavu 2:0 ve druhé sadě najednou bylo skóre 3:5 a 0-40. Pořadatelé už pomalu mohli začít předávat pohár. Napadlo vás, že to nedopustíte?

To ne. Jakž takž jsem zaservírovala a pak vypálila dva výborné forhendy, čímž jsem sama sebe překvapila. Ten game jsem urvala, ani nevím jak. Pak jsem si říkala: „Ať si to zkusí doservírovat sama a uvidíme, jak to zvládne.“ Nezvládla. Příležitost se nabídla a já si ji naštěstí vzala.

Odborníci v prvních reakcích označili finále za dokonalou reklamu na ženský tenis. Co vy na to?

Jsem ráda, pokud jsem k těm názorům přispěla. Jsem ráda, že se zápas líbil. Asi nejsem úplně hráčka, která by se vzdávala. Pořád věřím ve svou šanci, dokud soupeřka nepromění mečbol. Hodně jsme si držely servis, takže jsem si chvílemi připadala, že hrajeme pánský zápas. Pak přibylo výměn i brejků. Myslím, že to bylo finále se vším všudy, prostě boj.

Je palčivější podlehnout ve třísetové bitvě?

Boje o každý míč a game mě baví. Byla jsem od titulu kousek... A vlastně strašně daleko. Pořád se ve mně perou různé pocity. Za pár dní si postupu do finále budu vážit. Vidím, že jsme v přípravě udělali kus práce. Snad budeme v podobném stylu pokračovat.

Titul v Sydney, finále v Melbourne. To není úplně špatný start sezony, ne?

Lepší by to bylo naopak. Finále ze Sydney a titul z Melbourne. (směje se) Určitě jsem rok začala lépe než loni, kdy jsem touhle dobou měla jeden vyhraný zápas. Konečně jsem zabrala na jednom z grandslamů, s čímž jsem samozřejmě taky spokojená. Ale nic nekončí, za chvíli jsem zpátky. Zase budu trénovat a všechno znovu pojede dokola.

Budete příští týden obhajovat titul z Petrohradu?

Ano, v neděli se vracíme do Česka a v úterý už letím do Ruska. Beru s sebou kamarádku, trenéři zůstanou doma. A pak si taky udělám nějakou přestávku. Každopádně teď nesmím být úplně dole, vždyť takhle dobrý úvod sezony ani nepamatuju.