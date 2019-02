Černošek o Kvitové: Z pekla se vrátila na vrchol. Věřím jí pro Wimbledon

Tenisový kolotoč nezpomaluje, už 9. února české šampionky přivítají v 1. kole Fed Cupu v Ostravě silné Rumunky. Petra Kvitová u toho ale nebude. „Taková je dlouhodobá domluva,“ řekl Miroslav Černošek. „Týden předtím obhajuje titul v Petrohradu, týden poté v Dauhá. Podle mých informací do Petrohradu letí, takže s její účastí nepočítám ani já, ani (kapitán) Petr Pála.“ A později? Tam je Černošek optimistou: „Vždycky měla k Česku vztah a když to mohla zvládnout, hrála. Není z těch, co by se omlouvaly.“