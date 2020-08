Muchová porazila na Elite Trophy německou tenistku Petkovicovou

Světová šestadvacítka Muchová si v horku na tvrdém povrchu centrkurtu u Negrelliho viaduktu poradila s Petkovicovou 6:1 a 6:3. Předtím uspěla za Růžový tým Johana Marková, která porazila Denisu Hindovou 6:1 a 6:3.



„Každé vítězství je dobré a zvlášť v těchto podmínkách, protože poletíme do New Yorku a tam bude ještě větší vedro. Je nepříjemné v tom hrát, ale čeká nás to, takže je super si na to zvykat,“ řekla Muchová, která by měla příští sobotu odletět do USA, kde ji čekají v New Yorku Cincinnati Masters a grandslamové US Open.

Muchová od začátku března trénuje s Davidem Kotyzou, ale kvůli koronavirové pauze ji ostrý turnaj pod jeho vedením teprve čeká. „Cítím posun, na kterém pracujeme úderově i kondičně, a už nějaké části přenáším v zápase na kurtu. Pořád je tam mezera, ale jsem ráda, že se něco ukazuje a cítím se dobře,“ řekla.

Na závěr úvodního dne se ve čtyřhře utkají Muchová v páru s Karolínou Plíškovu a Andrea Petkovicová s Polkou Igou Šwiatekovou.