Otravná tráva? Vondroušová chce odpor zlomit. Mohla by napodobit Šafářovou

Čtyřiadvacetiletá levačka by podobně jako třeba krajanka Lucie Šafářová mohla dozrát ve zdatnou travařku. Vždyť i „Šafi“ kdysi zápasy na zeleném pažitu nesnášela.

Připadaly jí příliš divoké, zdráhala se na něm riskovat, takže ji agresivnější soupeřky často utloukly. Taky pohyb na stéblech jílku vytrvalého bývá záludný.

Wimbledon 2023 na iDNES.cz

A pak v All England Clubu v roce 2014 po sérii znamenitých představení postoupila až do semifinále. Vondroušová doufá, že by ji mohla následovat.

Ve Wimbledonu jste dosud měla bilanci 1-4. Berete ho po dnešním výkonu aspoň trochu na milost?

Po Roland Garros jsem si říkala, že svůj odpor k trávě chci zlomit. Začala jsem k ní přistupovat s otevřenější myslí. Jsem ráda, že se mi dařilo už v Berlíně.

Ano, postoupila jste tam do čtvrtfinále. Pomáhá vám každý úspěch ke změně názoru?

Myslím, že se tím člověk musí trochu prohrát. Čím víc mám zkušeností, tím víc si zvykám a zlepšuju se.

Česká tenistka Markéta Vondroušová hraje forhend v prvním kole Wimbledonu.

Může vám být vzorem Lucie Šafářová?

Může. Musíte si to v hlavě srovnat a s něčím se smířit. Na returnu bojujete o každý bod, někdy třeba ani nedostanete míček do kurtu. O to víc se pak musíte soustředit na vlastní servis.

Co vám dřív na trávě nešlo?

Pro mě byl zásadní pohyb, který v předešlých letech nebyl dobrý, i když jsem z jiných povrchů zvyklá, že se na něj můžu spolehnout. Teď se cítím mnohem líp. Vidím, že to jde.

Jak?

Nemůžete se zapřít. Ani sklouznutí moc nepřipadá v úvahu. Musíte brzdy a změny směru vyťapávat. Musíte být opatrnější.

Vaše hra se vyvíjí. Zlepšila jste podání, hrajete rychleji a agresivněji. To všechno se na Wimbledonu hodí, ne?

Jo jo. Navíc umím čopy i kraťasy. Jen je potřeba se je naučit využívat ve správnou chvíli.

Váš trenér Jan Hernych na trávě vynikal. Přenáší na vás svou náklonnost k ní?

Snaží se. Už v přípravě v Nymburku jsem cítila nějaké pokroky. Naše styly jsou dost rozdílné, takže to Herňa nemá jednoduché. Ale pomáhá mi, abych si uvědomila, co na trávě píše a co ne. Každopádně na ní musíte víc riskovat.

Jak jste vlastně oslavila středeční narozeniny?

V úterý jsem byla s našima na večeři v Praze a druhý den jsme letěli do Londýna. Tady mi Herňa akorát udělal salát. Asi abych nebyla moc tlustá. (směje se)

Ve druhém kole vás čeká Ruska Kuděrmetovová, nasazená dvanáctka. Nic snadného což?

Hm. Zvlášť na trávě, která jí sedí víc. Porazila jsem ji letos v Miami (6:4, 6:2), jenže to bylo na betonu. Střílí šílené rány, servis má neskutečný. Ale tady se může stát cokoli. Když si budeme držet podání, rozhodne třeba jenom pár míčů.