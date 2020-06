Maturita šponuje Vondroušové nervy: Zavírám se, všechno vypínám

Momentálně se tedy Vondroušová neděsí soupeřek na druhé straně sítě či fyzického vypětí z tenisových klání, největším strašákem je pro ni čtvrteční zkouška z ekonomiky.

„Snad to zvládnu, pilně jsem se učila,“ věří osmnáctá hráčka světa.

Zatím zvládla písemnou část maturity, byť se ani testy neobešly bez stresu: „Byla jsem docela nervózní, ale zvládla jsem je, snad to bude v pohodě i teď.“

Čas na probírání se studijními materiály si Vondroušová našla i během Tipsport Elite Trophy, v němž byla členkou vítězného černého týmu Karolíny Plíškové.

„Dneska ráno jsem stihla ještě pár otázek a mám na učení celý zítřek,“ vyprávěla v úterý po výhře nad Krejčíkovou. „To hlavní už mám snad naučeno.“

Ale jedním dechem dodává, že při učení bojuje s okolními vlivy, které jí brání v soustředění. „Chvíli jsem na telefonu, pak se chvíli učím a pak zase chvíli na telefonu,“ směje se.

„Ne, vždycky musím mít klid, zavřu se v pokoji, všechno vypínám a musím se soustředit jen na učení,“ upřesňuje váženějším tónem. „Dělám si poznámky v hlavě, vytvářím si takové taháky.“



A dobře nyní poznává, že nároky na sport a studium jsou dost odlišné. „Při učení je pod tlakem mozek, na kurtu tak nějak všechno. A když mi něco vypadne ve škole, nemám žádnou záchranu, musím si to zkrátka pamatovat.“

Že jsem furt na mobilu? Kecají

Vondroušová v rámci podniku na pražské Štvanici nastoupila ke dvěma dvouhrám, v sobotu nestačila ve dvou setech na Barboru Strýcovou, v úterý už si počínala lépe a zvítězila nad Krejčíkovou.

„S Bárou (Strýcovou) jsem se trošku rozkoukávala, byl to po delší době ostrý zápas,“ ohlíží se talentovaná levačka. „Ve druhém zápase už jsem se cítila lépe, Bára (Krejčíková) hrála dobře, první set mě tlačila, ale já jsem se už dostala do hry a bylo to dobré.“

Momentka z utkání mezi Markétou Vondroušovou (čelem) a Barborou Strýcovou

I když v týmovém klání nastupovala na kurt za rozhodnutého stavu 6:3 pro svůj tým, k zápasu přistoupila svědomitě, za povedený úder se povzbudila, trpělivě naslouchala pokynům spoluhráček.



Přímé přenosy Všechny zápasy nabídly stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis živě. Přenosy doplnily i rozhovory, které vedla Andrea Sestini Hlaváčková.

„Nebyla jsem víc v klidu, že už jsme vyhrály, brala jsem to tak, že na každém bodu záleží. A hlavně jsem chtěla vyhrát sama pro sebe.“

Cíl se jí splnit podařilo a na rozdíl od většiny předchozích tenisových vítězství mohla tento úspěch oslavit s týmovými parťačkami Karolínou a Kristýnou Plíškovými, Karolínou Muchovou či Terezou Martincovou.

„Myslím, že máme super tým, máme srandu na lavičce i mimo, takže si to všechny užíváme,“ oceňuje Vondroušová formát soutěže.

A líbí se jí, že na kurtu může využít i doporučení od přihlížejících tenistek. „Všechny holky radí, z lavičky se to jinak vidí, než když člověk hraje. Spoustu postřehů máme všechny a speciálně Kája (Plíšková) dává super rady. Je vidět, že je zkušená, a moc mi to pomáhá.“



Sama Plíšková v úterý při rozhovoru na adresu Vondroušové prohodila, že o své kolegyni zjistila, že tráví spoustu času u displeje mobilního telefonu.



„Kecá,“ odpovídá dotčená se smíchem. „Ona ví, že hodně jedu na instagramu, takže asi proto si to myslí, ale tady jsem to docela omezila.“

Hlavně se soustředila, aby prospěla při zápasech a nadcházející maturitě.