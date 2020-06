Mám za sebou nejlepší hráčky světa, fakt mě to baví, libuje si Martincová

Při pondělní dohrávce se už tenistky na kurtu vyhřívaly na sluníčku, deštníky nad týmovými lavičkami místo před deštěm chránily před paprsky.

Martincová před přerušením vedla 6:4 a 2:1 a 25letá Češka dominovala i v dohrávce. Od stavu 2:2 získala zbývající čtyři gamy, při servisu ztratila jedinou výměnu a v týmovém klání Tipsport Elite Trophy poslala černé družstvo Karolíny Plíškové do vedení 2:1.

„Mám radost, že už je to odehrané, když je zápas přerušený, může přijít zvrat na obě strany,“ naťukla vrtkavost podobně roztažených klání.

A celá volná neděle, kterou musely aktérky neplánovaně přetrpět, nabídla spoustu času k přemýšlení. „Určitě se nesnažím během dne bádat, co já tam zítra budu dělat,“ odmítá Martincová, že by jí hlavou kolovaly různé scénáře dalšího vývoje. „Musím to vypustit, abych se v tom neutápěla.“

Zatímco v sobotu jí hrozilo, že se utopí v dešti, o dva dny později se už koupala ve sluneční záři.

„V sobotu jsme tady nastupovaly jako poslední, čekaly jsme tu od rána, podporovaly jsme holky, ale nikdy není příjemné pak jít v sedm večer hrát, člověk je takový zatažený. Také dost pršelo, kurt byl mokrý, takže podmínky byly úplně jiné než dnes, kdy svítilo sluníčko. Člověk se mohl normálně připravit, věděly jsme, kdy jdeme hrát,“ srovnává.

Při svém snažení na kurtu se mohla opřít o postřehy svých spoluhráček z lavičky, odkud ji bedlivě sledovaly sestry Karolína a Kristýna Plíškovy a Markéta Vondroušová.

„Radí mi a jsem za to strašně ráda,“ těší Martincovou. „Mám za sebou nejlepší hráčky na světě a musím říct, že mě to fakt baví. Stoprocentně jim věřím, snažím se dělat to, co mi říkají. Maki (Vondroušová) mi radí i v kvalifikacích grandslamů, na tu jsem hodně zvyklá.“

Podpora z lavičky je pro ni navíc vítaným zpestřením jinak individuálního tenisového putování.



„Já týmovou soutěž vlastně neznám, Fed Cup jde mimo mě, maximálně Extraliga. Mám to ráda, je to velký rozdíl,“ přiznává. „Přeci jen normálně hrajeme pořád samy za sebe, já nehraji ani debly, takže ani nevím, jaké to je někoho za sebou mít. Máme neskutečnou partu holek a jsem za to moc ráda. Samozřejmě se jim taky snažím pomoct a podpořit je.“

Čím lepší hráčky, tím méně šancí dostanete

Martincové se po koronavirové pauze daří. Před devíti dny na Štvanici hrála finále turnaje LiveScore Cup 2020, porazila Karolínu Muchovou (26. na světě) a Kristýnu Plíškovou (69.), nyní si na stejném místě připsala skalp Rusky žijící v Praze Alexandrovové (27.).



„Je to blbé říkat, ale tenis je fakt vyrovnaný,“ říká 133. hráčka pořadí WTA. „Než se na turnajích dostanu k takovým hráčkám, musím se probojovat kvalifikačními zápasy, kde jsou holky třeba dvousté na žebříčku, ale všechny to umí,“ líčí Martincová.

„Je to o pár míčích, když hrajete proti holkám ze špičky, tak nesmíte udělat chybu v ten důležitý moment, protože ony vám další příležitost nedají. A čím lepší hráčky, tím méně šancí vám dávají. Tenis je vyrovnaný a záleží na momentech, kdy máte šanci a musíte ji využít, protože druhou nedostanete.“



Při nedávném finále prvního štvanického podniku Martincová pocítila kvality třetí tenistky světa, s Karolínou Plíškovou padla po statečném boji 2:6 a 4:6.

„Byla jsem úplně zatavená,“ naráží na náročný zápasový program, do nějž naskočila z plného tréninku. „V prvním gamu jsem si říkala, že jestli uhraju game, tak to bude super, protože jsem cítila, že jsem nebyla ready na svůj tenis. Kája je nejlepší hráčka světa, pohlídá si to, vždycky, když musí a lehce jí teče do bot, tak zahraje ty nejlepší údery. Tam když dostanete šanci, tak už jen to je zázrak,“ oceňuje soupeřku.

Do další kariéry však Martincová získala cennou zkušenost a nyní, když občerstvila unavené tělo, znovu na štvanické antuce válí. I díky fandění z tribun, které dosud zůstávaly divákům zapovězené.

„Ne že bych zrovna já byla zvyklá na obrovské tribuny plné diváků, ale vždycky když tam lidi jsou, tak vás to nějak vyžene,“ pochvaluje si. „Mám to ráda, proto se snažím hrát ty největší turnaje, pomáhá mi to. Diváci vám dost pomůžou, atmosféra je pak úplně jiná.“