Plíšková se našla v koučování: Tenis mám nakoukaný, holky jsou za rady vděčné

Až dosud plnila světová trojka roli trenérky a fanynky, sledovala své kolegyně v akci a snažila se jim alespoň z lavičky dopomoct k vítězství. „Musím říct, že jsem se v tom našla. Jak tenis pořád sleduji a mám ho nakoukaný, tak do něj docela vidím,“ raduje se z nové funkce.

„Samozřejmě někdy něco poradím a pak to holky neudělají nebo to cítí jinak. Alespoň jsem se vžila do stavu, kdy trenér něco říká a hráčka to nechce udělat,“ popisuje s úsměvem.

Když si Plíšková vezme slovo, její spoluhráčky Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Tereza Martincová či sestra Kristýna bedlivě naslouchají. Mají respekt k radám od kapitánky týmu a tenistky z absolutní světové špičky.

„Všechny holky kromě mojí ségry jsou navíc mladší, takže všechny naslouchají a jsou vděčné za každou radu. Baví mě to,“ pochvaluje si Plíšková.



„Ale není to tak, že bych je nutila do stejného stylu, jaký hraji já. Třeba Markéta hraje víc vzadu a tak nějak si to obehrává, takže vím, co jí poradit. Neřeknu jí, pojď nadskoč a zabij return,“ vysvětluje své uvažování.

„Myslím, že dokážu vycítit tu situaci, a hlavně se snažím je nestresovat, protože ze začátku byly všechny takové vynervované, je to po delší době turnaj s lidmi a prohrát tady nechce nikdo,“ uvědomuje si.

Sama Plíšková není výjimkou, proti Strýcové předvedla kvalitní a zodpovědný výkon, vítězství slavila se zaťatou pěstí. „Neřeším, že tady nejsou body nebo peníze a že to je charitativní turnaj, řeším tu výhru. A pro ni se snažím dělat maximum,“ vyhlašuje.

Obě soupeřky se utkaly před dvanácti dny na první akci v areálu pražské Štvanice, i tehdy uspěla Plíšková ve dvou setech. „Ale minule jsem se cítila o trošičku líp, vyhrála jsem s větším přehledem,“ porovnává.

„Nutno říct, že Bára teď hrála o hodné líp, asi jí pomohl i ten vyhraný zápas s Markétou, přišlo mi, že se cítila líp odzadu, i když podmínky byly celkem rychlé, což bylo lepší pro moji hru,“ prozradila Plíšková.

A na rozdíl od posledního střetnutí tentokrát bitvě dvou předních tuzemských tenistek přihlíželi i diváci. „Je to hodně velký rozdíl,“ nezastírá světová trojka. „Lidi sice fandí víc Báře, ale pro nás tenisty je to úplně super. Myslím, že atmosféra byla dobrá a s Bárou je zápas vždy vypjatý, ať už s lidmi nebo bez nich, emoce tam vždycky jsou, ani jedna z nás nechce prohrát.“



Černé družstvo Plíškové má před rozhodujícím dnem, během nějž jsou na programu poslední tři dvouhry a čtyřhra, těsný náskok 4:3. Vůdčí postava týmu věří, že její sestava vedení uhájí, už jen díky partě, v níž není nouze o legrácky.

„Myslím, že jsme si docela sedly, tak nějak se doplňujeme a máme velkou srandu. Hážeme samý vtipy, i na lavičce je to takové uvolněné, byla jsem ráda, že při mém zápase tam holky byly, hlavně moje ségra. Máme nějaké hlášky, které si říkáme, takže máme docela srandu.“