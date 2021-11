Stříbro, kočka, zásnuby. Fajn sezona Vondroušové: Dala jsem ji bez zranění!

V listopadu už Vondroušová obvykle mívá prázdniny. Každou z uplynulých pěti sezon musela předčasně ukončit ze zdravotních důvodů. Nejčastěji v září, předloni se naposledy představila v červenci na Wimbledonu, a jednou dokonce už v květnu na menším podniku v Trnavě.



Letos je stříbrná hrdinka z Tokia i v jinak neveselém čase podzimních plískanic stále fit a prožívá jedno z nejkrásnějších období v kariéře.

Po US Open má fešnou bilanci 12–3. Postoupila do semifinále podniků v Lucemburku, Chicagu a Moskvě. Ve čtvrtek svou typickou směsí nepříjemných úderů utrápila Švýcarku Golubicovou a postrčila Česko do vedení v důležitém utkání BJK Cupu.

V poslední výměně levačka ze Sokolova názorně předvedla své umění, když servisem zatočeným ven z kurtu vyhnala sokyni až k mantinelu, následně ji poslala do opačného kouta a vítězství 6:4, 6:2 orazítkovala pečlivě umístěným volejem kousek za síť.

Malé velké pokroky

Zprvu se zdálo, že se pustila do ukrutně těžké šichty s rivalkou, jíž nedávno v Indian Wells podlehla. Za stavu 1:4 čelila třem brejkbolům.

Úžasnými sedmnácti body v řadě však skóre otočila, vytrhla Golubicové z rukou první set a po 85 minutách boje triumfálně zvedla paže ke střeše stadionu, v němž vyvolala výbuch nadšení. „Ona začala neuvěřitelně, ale já jsem zůstala soustředěná a od stavu 1:4 už jsem předváděla výborný tenis,“ konstatovala s blaženým výrazem ve tváři.

Znovu ukázala, že jí reprezentační akce jdou náramně. Na olympiádě v Japonsku získala stříbro. Ve skupině nového formátu týmové soutěže v pondělí přispěla ke zdolání Německa. Ve čtvrtek podobně načala klání se Švýcarskem a pomohla družstvu vykročit vstříc semifinále, do nějž nakonec Češky nedoputovaly.

„Vždycky mě bavilo hrát za Česko, užívám si skvělou atmosféru v aréně,“ řekla.



Teď je na žebříčku na 35. místě, což úplně neohromí. Udělala však zásadní pokroky. Vylepšila podání. S novým trenérem Janem Mertlem se snažila o prodloužení úderů. A především zůstala zdravá.



„Zaznamenala jsem řeči, že Maky není velká profesionálka,“ pravila v rozhovoru pro iDNES Premium její maminka Jindřiška. „Ona přitom udělala obrovský kus práce při zpevňování těla. S trenérem napravovali geneticky způsobené slabiny v kolenou a tříslech.“

Po pádu vzestup zpět

Sama Vondroušová si při olympijském tažení lebedila: „Myslím, že kondici mám teď super. Připadá mi, že hodně vydržím. Nechci to nějak zakřiknout, ale cítím se dobře.“

Jak se blížil závěr sezony, sama ze sebe si utahovala: „Ty to snad doklepeš bez zranění!“

Teď si v Praze pochvalovala, že letos zvládla největší počet turnajů v kariéře. A že jí zápasové vytížení přineslo větší jistotu a sebedůvěru, jež se promítla například do vyšší úspěšnosti ve třísetových bitvách.

Její mysli prospěl též s obavami vyhlížený a kvůli pandemii déle odkládaný odečet bodů za postup do finále Roland Garros 2019.



Obhajoby straší mnoho tenistek. Vondroušová se po Paříži zřítila v žebříčku z Top 20 o pár pater níž, načež osvobozená od stresu opět začala odhodlaně stoupat.

„Škoda, že se body nerozdávaly taky v Tokiu,“ posteskla si. Jinak se ale za uplynulými měsíci ohlíží spokojeně: „Pár mačů se nepovedlo, ale jinak si nemůžu stěžovat!“



Poté, co loni stihla maturitu i stěhování do nového bytu, si letos pořídila novou kočku. V srpnu oznámila přes sociální sítě, že se zasnoubila se svým přítelem Štěpánem Šimkem.

Nezlomila se ani po nevrlé reakci části veřejnosti, která jí vyčítala, že využila práva na chráněný žebříček, díky němuž se na úkor kamarádky Karolíny Muchové dostala do nominace na olympiádu. Brečela a zvažovala, že se svého místa vzdá, než se naštěstí rozhodla jinak.

Mezi profesionálkami se pohybuje už sedm let, takže je snadné zapomenout, že je jí teprve dvaadvacet. Bezpochyby ví, v čem by se ještě mohla zlepšit. A pakliže i v budoucnosti zůstane fit, hlavní vrcholy kariéry má nejspíš teprve před sebou.