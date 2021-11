Sedmnáct míčů v řadě? Neuvěřitelné, jedu na krev, zářila Vondroušová

Vondroušová svým galapředstavením poslala Češky v boji se Švýcarkami o semifinále Poháru Billie Jean Kingové do vedení 1:0.

Přitom ze začátku za nabuzenou Golubicovou zaostávala. „Ona odehrála první gamy skvěle, nic nezkazila a dobře podávala,“ rekapitulovala Češka. „Já taky nehrála špatně, ale přitom jsem prohrávala 1:4.“

A pak si usmyslela, že si ze Švýcarky udělá komparzistku. Když odvrátila zmíněné brejkboly a snížila na 2:4, ve zbytku sady prohrála jediný fiftýn. Ve druhém setu zase brzy vedla 4:0 se skóre výměn 18:7.

Víte o tom, že v jednu chvíli jste vyhrála 17 míčů v řadě?

Psal mi to přítel. Přišel za stavu 2:4, pak jsem vyhrála 17 míčů, takže mi psal, že je to kvůli němu. (usmívá se) Ale na kurtu to člověk nevnímá, teď mi to přijde neuvěřitelné, že to bylo tolik míčů.

Jak se vám hraje, když jste v takovém stavu, že skoro nemůžete zkazit?

Musím říct, že mi fakt nepřijde, že nemůžu zkazit. (usmívá se) Ale pak jsem chytla timing na vše a začala jsem líp číst, co bude soupeřka dělat. První gamy mě drtila forhendem po lajně a pak jsem začala hrát delší míče, začala je rozdělovat a chodit na síť. Potom jsme taky změnily míče, což hrálo v můj prospěch.

Jak přesně?

Když jsou míče ohrané, tak je s ní těžké vyhrávat body nebo si pomáhat servisem. Za stavu 3:4, kdy se míče vyměnily, jsem měla game na servisu a dala jsem dva body z podání. To mě nakoplo, protože se mi s ní hraje fakt nepříjemně. Výměny s ní jsou hrozné, ona vše doběhne, vše vrátí.

Taky hraje jednoručný bekhend, zkoušela jste taktiku Španěla Nadala a hrát jí do něj vysoké liftované míče?

Úplně ne, pár jich sice zkazila, ale myslím, že to bylo tím, že nevěděla, jestli půjdu třeba na síť. Když je v klidu a má čas to rozdělovat čopy, tak moc nezkazí ani z těch vysokých míčů. Bylo to o tom se udržet, nedělat zbytečné chyby, počkat, co vymyslí a pak si to chodit dohrávat na síť.

Z hlediště vás podporovalo ještě víc fanoušků než v pondělí, jak jste atmosféru vnímala?

Je skvělá, zažívám ji tady poprvé. Hrozně si to užívám, lidi mě hnali, i když jsem prohrávala. Je to hezké a člověka to nakopne, že chce bojovat i pro lidi v O2 areně. Je to krásný pocit.

Kdybyste Švýcarky porazily, semifinále hrajete hned v pátek. Jak jste fyzicky připravena na náročný program?

Už turnaj v Chicagu byl na hraně, pak jsem ještě hrála Indian Wells a Moskvu. Člověk už jede na krev, každý zápas je znát. Zápas s Golubicovou byl extrémně náročný, i když druhý set byl 6:2. Ale máme skvělý tým, který nás dohromady, ať se děje, cokoli. Chceme vyhrát za každou cenu.