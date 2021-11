Vondroušová: Byla jsem hodně nervózní, ale díky divákům jsem si zápas užila

V O2 areně jste hrála poprvé, jak jste se před zápasem cítila?

Už od rána jsem byla fakt hodně nervózní. Ještě jak se to protahovalo a šly jsme hrát trochu později, tak se to stupňovalo. Věděla jsem, že soupeřka je bojovná a nedá mi nic zadarmo. Naštěstí to ze mě po pár gamech opadlo a hrála jsem fakt dobře.

A navíc i pestře, k vašim tradičním kraťasům jste přidávala i přesné loby.

Kraťasy byly hodně dobré, ale celkově mám hru nastavenou tak, že nemám nějakou šablonu. Spíš hraju to, co cítím. I jsem dobře podávala, což mě taky drželo. Bylo důležité, že jsem konec udržela v hlavě, protože tam se to lámalo. Za stavu 5:2 byl dlouhý game, ten další na 6:3 pro mě už byl díky bohu rychlý. Byla jsem ráda, že už to bylo za mnou.

Jak velkou tedy máte radost z výhry?

Ještě jsem furt trošku v křeči (smích). Ale nakonec jsem si zápas hrozně užila. Před publikem to bylo skvělé, úplně něco jiného než na normálních turnajích. Před lidmi jsme nehrály hrozně dlouho, užívala jsem si to.

Jak jste vnímala podporu diváků?

Publikum bylo skvělé, doma jsem ještě před tolika lidmi nehrála. Člověka to fakt povzbudí. Zápas jsem si užívala a cítila jsem se dobře. Měla jsem tu rodinu i kamarády, byli poházení po aréně, ale našla jsem tátu i mámu!

Radila vám s nervozitou třeba i spoluhráčka Bára Krejčíková?

Jo, před zápasem mě trošku uklidňovala, říkala mi, že to bude dobrý. A jak jsme vešly do areny, tak říkala, že si to půjdeme užít. Pak to ze mě opadlo, říkala jsem si, že taková šance zahrát si doma už nemusí být. Je to pro nás skvělý zážitek a zase nová zkušenost, kterou si projdu.

Doufáte, že ve čtvrtek na Švýcarky přijde ještě víc lidí?

Určitě, myslím, že to bude super zápas. Už s teď mi to přišlo skvělé, i když tribuny nebyly zaplněné. Možná to pro mě bylo i lepší, trošku jsem si na to zvykala. Ale určitě bych byla ráda, kdyby lidí bylo co nejvíc.

Za poslední měsíc a půl jste na okruhu WTA postoupila třikrát do semifinále. Prozradíte, proč se daří?

Úplně nevím, ale od olympiády hraju dobře. Měla jsem sice pár zápasů, které se úplně nepovedly, ale myslím, že si držím svůj standard. V zápasech jsem klidná a jde to i vidět na kurtě.

Přitom dříve vás na konci sezony brzdila častá zranění. Co je letos jinak?

Když se blížil konec sezony, tak jsem si z toho taky dělala srandu. Říkala jsem si, že to snad letos dohraju bez zranění (smích). Musím zaklepat, že se to nakonec povedlo. Za letošek jsem odehrála nejvíc turnajů, co jsem kdy odehrála, a nebyla jsem skoro vůbec zraněná. Díky tomu jsem mohla hrát skoro všechno. Pro mě je důležité, abych vyhrávala zápasy a měla jich co nejvíc, protože pak se cítím líp.