PROGRAM: Hvězdný tenis v Praze. Koho vyzvou Češky v Poháru B. J. Kingové?

České reprezentantky se utkají ve skupině D s Německem a Švýcarskem, skupinu A tvoří obhájkyně z Francie, Kanada a Ruská tenisová federace.

Ve skupině B změří síly Austrálie, Bělorusko a Belgie, ve skupině C pak Spojené státy, Slovensko a Španělsko.

Z každé skupiny postoupí do semifinále pouze její vítězky. Týmy mohou nominovat až pět hráček, složení musí oznámit do 4. října. Až do startu turnaje jsou však povoleny tři změny.

Každé utkání se bude skládat ze dvou dvouher na dva vítězné sety a ze čtyřhry, kterou v případě stavu 1:1 na sety rozhodne super tiebreak do deseti bodů. Pouze ve finále bude mít třetí sada klasický formát gamů.



Debl se také odehraje systémem bez výhod, při skóre 40:40 tedy rozhodne jediná výměna.

Šampionky a poražené finalistky si automaticky zajistí kvalifikaci pro finálový turnaj v roce 2022. Zbylých deset družstev se o postup utká s vítězkami letošního play off.

Program finále Poháru B. J. Kingové v Praze

Pondělí 1. listopadu

10:30

Francie vs. Kanada (centrální dvorec v O2 areně)

Belgie vs. Bělorusko (kurt číslo 1 v O2 universum)

17:00

ČESKO vs. Německo (centrální dvorec v O2 areně

Španělsko vs. Slovensko (kurt číslo 1 v O2 universum)

Úterý 2. listopadu

10:30

Austrálie vs. Belgie (centrální dvorec v O2 areně)

Ruská tenisová federace vs. Kanada (kurt číslo 1 v O2 universum)

17:00

USA vs. Slovensko (centrální dvorec v O2 areně)

Německo vs. Švýcarsko (kurt číslo 1 v O2 universum)

Středa 3. listopadu

(pouze centrální dvorec v O2 areně)

10:30

Francie vs. Ruská tenisové federace

17:00

USA vs. Španělsko

Čtvrtek 4. listopadu

(pouze centrální dvorec v O2 areně)

10:30

Austrálie vs. Bělorusko

17:00

ČESKO vs. Švýcarsko

Pátek 5. listopadu

(pouze centrální dvorec v O2 areně)

10:30

Semifinále 1

17:00

Semifinále 2

Sobota 6. listopadu

(pouze centrální dvorec v O2 areně)

16:00

Finále