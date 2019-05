Dřina se vyplácí. Jsem nadšená, jak mi lidi přejí, říká Vondroušová

Chvílemi po kurtu kmitala do všech stran – a stejně to nestačilo. „Musela jsem být vážně aktivní. Nastoupila na mě ve velkém stylu, hrála fakt dobře,“ říkala Vondroušová.

Byť je jí teprve 19 let, rozhodit se nedala. Naopak, počínala si jako mazačka. Zvlášť na podmínky a soupeřčin styl. „Na antuce je skvělá a hlavně už to bylo třetí kolo na grandslamu. Rozhodně je to pro mě jedna z největších výher roku,“ zářila Češka po triumfu 6:4, 6:4.

Byla to šichta?

Docela velká. Na začátku mě překvapilo, jak moc liftuje svůj forhend, protože jsem proti ní ještě nikdy nehrála a znám ji jen z televize. Fakt jeden z nejtěžších zápasů sezony. Super utkání on nás obou. Na každý bod jsem musela zahrát dobré míče.

A vyrovnala jste si grandslamové maximum.

Když jsem loni v New Yorku porazila Bertensovou, bylo to velké překvapení. Jsem hlavně ráda, že si tady od prvních kol držím svoji hru a hraju dobře. Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že tu budu ve čtvrtém kole, byla bych nadšená.

Zpravodajství ze šestého dne Roland Garros

Koncovku jste si pohlídala zkušeně.

To jo. První míč posledního gamu mi dala z kraťasu kontrakraťas, naštěstí jsem ho doběhla a ten bod vyhrála. A nezamotalo se to.

Cítíte, že už máte pod kůží víc těžkých duelů?

Rozhodně je to jiné než třeba před rokem. Hrála jsem už docela velké zápasy, celkově už jsem klidnější, nepanikařím jako předtím.

Nezačínají vaše konkurentky pomalu panikařit z vás?

To nevím, ale už mě berou jako rovnocennou soupeřku, nejsou ze mě překvapené. Teď už mě znají. Víme o sobě, pozdravíme se. Ale na velké kamarádění to není.

Jak k Roland Garros při současné nevyzpytatelnosti ženského tenisu přistupujete? Cítíte příležitost?

Takhle nad tím nepřemýšlím, já se spíš soustředím na každý další zápas. Abych zahrála, co mám a co si řekneme. Nedumám, kam až bych mohla dojít. Mezi holkama je to teď hrozně otevřené.

Tak jinak: je pro vás 4. kolo na grandslamu už měřítkem kvality?

Jsem hlavně ráda, že můžu hrát na každém povrchu, cítím se dobře na všech. Jsem šťastná, jak hraju. Od druhého týdne už se může stát cokoliv, takže si chci zápasy hlavně užívat.

Cítíte zvyšující se podporu?

Maminka vždycky v práci sedí a kouká na zápasy. Je to vtipný. Hodně lidí to sleduje, hodně lidí mi píše. Jsem nadšená, že mi takhle přejí.

Petra Kvitová se odhlásila, Karolína Plíšková končí. Můžete zůstat ve hře jako poslední Češka…

Zatím se mi to ještě nestalo. Já ale tohle moc neřeším. Jsem ráda, že už se dostávám mezi dobré holky a že vidím, že se tvrdá práce vyplácí.