Plíšková se loučí: Hrála na mě chytře. Co jsem nezabila, to jsem neměla

Nečekaná vítězka zářila jako letní slunce na Jadranu. „Jeden z největších triumfů kariéry. Přitom proti Karolíně nehraju ráda, je to s ní vždycky hrozně náročné,“ vyprávěla Chorvatka Martičová. Velkou část roku bývá ve vzájemných duelech s českou hvězdou outsiderkou, na antuce však válí nejlépe ze všech povrchů.

„Je vidět, že si na ní věří,“ souhlasila Plíšková. „Hrála chytře. Počkala si na to.“

Což se vám ne vždy podařilo.

Co jsem nezabila, to jsem neměla - ale s tím jsem trochu počítala. Neměla jsem ani moc bodů ze servisu, pokud jsem netrefila přímo roh nebo lajnu. Což je psychicky náročnější. Pak jsem dělala i zbytečné chyby, protože jsem ty body chtěla, určitě jsem něco uspěchala. Nějak jsem dneska neměla trpělivost hrát to desetkrát přes síť.

Centrkurt je v Paříži dost pomalý, to vaší hře nesedí. Byl to základ?

Problémů tam bylo víc, tohle byl asi jeden z nich. Hrála dobře, chytře. Čekala na moje chyby a já jich udělala spoustu. Na dvakrát 6:3 to asi úplně nebylo, měla jsem ve spoustě gamů šance, nebo aspoň minišance. Přišlo mi to celkově těžké. Co hrát, co nehrát… Zdálo se mi, že nic moc nefunguje. Kredit pro ni, ale se sebou spokojená nejsem.

Obrací se takové duely na grandslamu kvůli všudypřítomnému tlaku ještě hůř než jinde?

To si nemyslím, tohle by bylo těžké obracet všude. Ona mi tady přijde jako jedna z nejnepříjemnějších hráček na 3. kolo, antukovou hru má výbornou. Jsou tu holky, co mnohem víc chybují, tohle je těžší na hlavu. Prostě to dneska nebylo úplně ono. Samozřejmě jsem doufala ve víc.

Pro další kola jste měla los hodně slušně otevřený, blesklo vám to hlavou?

Myslela jsem si, že tohle bude zkouška. Ne že by se nedala porazit, ale zvlášť na antuce tenis s ní bolí. Začátek jsem mohla mít lepší, víc do toho chodit. Moje hra nepsala. Myslím, že tady může dojít daleko, není tu moc holek, které mají takovou hru - výborně servíruje, umí čop i kraťas, dobře se hýbe, běhá strašně daleko. Proti ní to musíte vyloženě pozabíjet. A nevím, jestli tady někdo takový je.

Na antuce jste v součtu s titulem z Říma vyhrála sedm zápasů po sobě, ale v Paříži končíte ve 3. kole. Jaká tato část sezony byla?

Lepší než loni. Titul v Římě byl nečekaný, nechci to všechno po této porážce shazovat, i když je teď těžké hodnotit pozitivně. Nějaký pokrok jsem udělala, i tady: loni jsem se na Roland Garros cítila fakt blbě, teď to nebylo špatné. Soupeřka dneska byla lepší, ale můj tenis jde nahoru. Uvidíme na trávě.

Brzy čeká Wimbledon, na němž jste až loni dokázala přejít přes 2. kolo...

Jasně, že se na Wimbledon těším. Nebudu nejspíš hrát Birmingham, až pak v Eastbourne. Ale ještě je trochu brzo o tom přemýšlet.