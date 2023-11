Vondroušová hlásí: Překvapivě se cítím dobře. Proti Švýcarkám tuší záhul a boj

Vondroušová do Španělska přicestovala teprve v neděli po poledni, podstoupila zdlouhavou cestu z Turnaje mistryň v Cancúnu. Odpoledne si zatrénovala na dvorci číslo 1, večer zvládla i oficiální banket všech dvanácti týmů.

A v pondělí odpoledne si po hitování na centrkurtu pochvalovala, že navzdory hektickému programu oplývá svěžestí.

„Spala jsem hezky, takže dobrý. Únava na mě trochu padala ráno, ale jelikož se často hýbu, tak nějaký extrémní jet lag nemám. Překvapivě se cítím docela dobře,“ popsala českým novinářům v Seville.

Pozitivní dojmy v ní vyvolávají i dosavadní pobyty na zdejších kurtech. Když si poprvé osahala centrální dvorec, Lindu Noskovou na druhé straně sítě častokrát prověřovala oblíbenými kraťasy, ke konci pilovala prudké údery z obou stran a s kapitánem Petrem Pálou si vyměňovali rychlé přestřelky u sítě.

Česká parta až na večerní poradě definitivně rozlouskne, kdo v úterý od 16:00 nastoupí proti Švýcarkám. V pondělí večer ještě mají přiletět další účastnice Turnaje mistryň Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Markéta Vondroušová zkouší za dohledu trenérského týmu podmínky na centrálním kurtu v Seville před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové.

„Musíme se domluvit, jak se budou holky cítit,“ tuší Vondroušová. „S Kačkou a Bárou se asi nedá moc počítat, možná do debla... Naopak Maruška (Bouzková) a Linda tady trénují už od pátku.“

Reprezentační celek navíc musí při hloubání nad sestavou brát v potaz i podobu celého utkání, v němž proti sobě začínají týmové dvojky, následuje duel jedniček a končí čtyřhra, která je za stavu 1:1 rozhodující.

„Musíme popřemýšlet, kdo bude hrát druhý zápas a pak debla, pauza je totiž jen pár minut. Je to fofr, musíme vymyslet, jak udělat, abychom všechny přežily a vydržely,“ ví Vondroušová. Druhé utkání ve skupině odehrají Češky v pátek proti Američankám.

Podobně budou s nasazením svých tenistek taktizovat i obhájkyně titulu ze Švýcarska, jejichž největší hvězda Belinda Bencicová je ve čtvrtém měsíci těhotenství a s největší pravděpodobností nenastoupí.

Jedničkou tak nejspíš bude Viktorija Golubicová (83. na světě), o post dvojky se budou ucházet teprve osmnáctiletá Céline Naefová (137.) a Jil Teichmannová (142.).

„Budou to šachy,“ předpovídá očekávaná česká singlistka číslo 1. „Golubicová i Teichmannová hrály v loňském finále dobře, porazily neskutečné holky a na týmové soutěže jsou fixované stejně jako my. Bude to záhul a boj.“