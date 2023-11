Nebudeme se schovávat, máme na vítězství, cítí Pála. Ale musí vyjít odveta

Češky narazí na Švýcarky při finálovém turnaji BJK Cupu potřetí v řadě. Před dvěma lety v Praze jim v základní skupině podlehly 1:2, loni v Glasgow na ně nestačily v semifinále výsledkem 0:2.

Letos v Seville tak reprezentantky mocně prahnou po odvetě. Šanci pomstít se mají velkou, i proto, že Belinda Bencicová, která v obou zmíněných duelech bodovala a významně se podílela na loňském celkovém prvenství Švýcarek v soutěži, čeká miminko a střetnutí bude nejspíš jen přihlížet z lavičky.

„Když nastoupí, tak nastoupí, ale podle mě tady ještě nehrála,“ všiml si Pála. Sám řeší tajenku české sestavy, v Seville má od pátku Marii Bouzkovou a Lindu Noskovou, v neděli dorazila Markéta Vondroušová a v pondělí večer i další dvě účastnice Turnaje mistryň v dalekém Mexiku Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

„Přemýšlel jsem nad tím, kdo může hrát za Švýcarky dvojku a kdo z našich holek na ni má lepší hru. Nejdřív ale musíme udělat maximum, abychom byli připraveni my,“ upozorňuje kapitán.

Co jste tedy vypozoroval o Švýcarkách?

Viktorija Golubicová je vyloženě týmová hráčka, teď navíc vyhrála dva menší turnaje za sebou. Má za sebou spoustu vítězných zápasů, což je strašně důležité. I zdejší povrch je velice slušný pro její hru: míče moc nevyskakují nahoru, takže její čopovaný bekhend bude sjíždět a údery soupeřek jí budou chodit do ruky. Přeci jen je menší vzrůstem a těžko se jí bude hrát kopec do bekhendu, aby ji člověk odtlačil.

Markéta Vondroušová přichází na trénink před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové v Seville.

Na dvojce se pravděpodobně objeví levoruká Jil Teichmannová, nebo osmnáctiletá Céline Naefová.

Naefovou, která je o rok mladší než Linda Nosková, moc neznám, na ni se poradíme. A Teichmannová je další zkušená hráčka na tato utkání. Myslím, že Golubicová bude hrát stoprocentně, pak nevím, koho nasadí.

I vy musíte s nasazením svěřenkyň čekat do poslední chvíle, zažil jste někdy jako kapitán tolik neznámých?

Myslím, že ne. A doufám, že už nezažiju. Něco jiného je, když se nominace mění kvůli zranění, což se nám dřív několikrát stalo. Ale nikdy jsem nečekal, kdo a v kolik hodin přijede a jestli podle setů a gamů ještě na předchozím turnaji nezůstane. Je příšerné, že někdo přiletí v pondělí a v úterý už má hrát zápas. Chtějí, aby se propagoval Billie Jean King Cup, máme takovou krásnou sestavu, ale holky jsou donucené přicestovat den před začátkem.

Markéta Vondroušová se připojila v neděli, jak se vám zatím jeví?

Poznáte na ní, že je radši, že hraje pod střechou a na rovném kurtu, v Mexiku s podmínkami moc spokojená nebyla. Záleží, jak se bude cítit fyzicky. Nemůžeme brát automaticky, že přijde a hned vyhraje zápas. Přeci jen od US Open hrála jen čtyři utkání, z toho tři teď na Turnaji mistryň, což je strašně těžké. Ale je týmová hráčka, chce, aby tým uspěl, takže mi řekne tu nejlepší možnou odpověď, jak to vidí.

V novém formátu se Češkám soutěž ještě nepodařilo ovládnout, co je na něm nejtěžší?

Když jsme vyhráli v minulosti, tak se několikrát přiklonilo štěstí na naši stranu. Loni nám to nevyšlo, ve čtyřech holkách to bylo strašně náročné. Katka přijela na poslední chvíli, Markéta hrála po zranění, Kája Muchová se nacházela kolem 150. místa... Myslím, že aktuální formát je výhodný pro týmy, které mají jen jednu výbornou hráčku, dřívější systém svědčil víc těm se širším kádrem. Bylo hrozně těžké nás porazit ve třech singlech, i debla jsme měli silného.

Kapitán Petr Pála hovoří s Lindou Noskovou na tréninku před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové v Seville.

Na co pomýšlíte v Seville?

S takovouhle sestavou bychom určitě měli mít ambice vyhrát. Alespoň se o to pokusíme, tým na vítězství máme. Člověk by se neměl schovávat za to, že nepatří k favoritům. Už iks let víme, že k nim patříme. Každý rok vyhrát nejde, vždy se ale o to musíme pokusit.

Švýcarky vás teď dvakrát v řadě zastavily, takže se na zápas o to víc soustředíte?

Rozhodně, nad pátkem proti Američankám teď momentálně nepřemýšlím, v hlavě mám jen Švýcarky. Musíme je porazit, pak se půjdu v klidu podívat na jejich zápas s Američankami. Něco zjistit, objevit a připravit se na ně.

Poté vás může teoreticky čekat náročný program, že v sobotu nastoupíte k semifinále a o den později k boji o triumf.

Je to tak, pak se může třeba projevit širší kádr. Nemáme Káju Muchovou, takže to bude složitější. Ale holky, které přiletěly z Cancúnu, se mohou do pátku lépe připravit, proto si musíme šanci na postup vybojovat. Nesmíme se Švýcarkami prohrát 0:3.