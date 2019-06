Jízda Siniakové skončila: Nebyl to můj den, ale na trénink se půjde líp

Když po tropickém víkendu z nebe nad Paříží najednou začaly líně padat dešťové kapky, vůbec jí to nevadilo. „Myslela jsem, že tohle bude na mojí straně. Ale musím přiznat, že nebylo. Kurt byl pěkně mokrý, občas mi to i sjíždělo. A hlavně to hru neovlivnilo,“ říkala Siniaková.

Čest poražené, sláva vítězce. Madison Keysová ukázala, proč loni na Roland Garros došla až semifinále, výhra nad Siniakovou 6:2, 6:4 pro ni byla nejlepším výkonem na turnaji.

„Škoda, že mi utekl začátek,“ litovala Siniaková. „Protože když ona vede, tak hraje ještě líp. A troufne si na víc věcí.“

Byla Keysová o dost lepší než Naomi Ósakaová, kterou jste předčila v sobotu?

Já jsem tentokráte rozhodně udělala víc chyb – a určitě i kvůli jejímu tlaku. Snažila jsem se ji dostat do delších výměn, ale zvládala je taky. Když to neukončila druhým úderem, byla trpělivá a počkala si klidně na pátý. Já pak chtěla na sílu něco tvořit, něco změnit. Ona vydržela celou dobu.

ZPRAVODAJSTVÍ z devátého dne Roland Garros

Po dvou velkých výhrách už to napotřetí tolik neklapalo, že?

Dneska jsem se trochu hledala, možná zbytečně jsem něco chtěla dělat až moc. Měla bych zvládnout víc vítězných zápasů v řadě, i když ty dva proti Sakkariové a Ósakaové byly super. Mrzí mě to.

Cítila jste po triumfu nad světovou jedničkou větší tlak?

To ne. Většinou to tak bývá, že kdo porazí prvního nasazeného, hned vypadne v dalším kole. Ale musím říct, že jsem na kurt šla s tím, že hraju teď dobře, že na to určitě mám. Proto jsem zklamaná.

Co jste vlastně od největší výhry kariéry prožívala?

Na nic nebyl čas, vždyť já tady ještě ani nebyla ve městě. Přišla mi spousta gratulací, hodně příjemných zpráv, ale nějaký velký boom jsem nevnímala. Přece jen jste od známých daleko, v Paříži – a je to přeci jenom jen třetí kolo. Takže to bylo příjemné, ale hned to zase odešlo. A my jsme se chtěli soustředit na ten zápas.

Poté, co jste na začátku roku hodně prohrávala, je pro vás tohle Roland Garros i tak pozitivní, ne?

Doufám, že jo, že se mi další turnaj taky povede. Konečně mám tři vyhrané zápasy po sobě, letos jsem dlouho neměla ani dva. Snad mě to nakopne a nebude to jen takový výstřel. Cítím se dobře, sebevědomě, snad to využiju nadále. I když mě čeká přechod na nový povrch.

Baví vás tenis na trávě?

Těším se. Není to můj nejoblíbenější povrch, ale myslím, že se mu můžu přizpůsobit. Je to něco úplně jiného. Podle mě jsem celodvorcový hráč, mám ráda i tenis servis-volej. Začínám na Mallorce, pak Eastbourne a Wimbledon. Doufám, že i tam přibudou nějaké výhry.

Váš otec říkal, že úspěch je největší motivace. I do tvrdé dřiny?

Když sbíráte úspěchy, jde se každému na trénink líp. Mít vítězství v zádech je vždycky příjemné, máte dobrý pocit. Jen škoda, že se po sobotě nedostavil taky dneska.