Veselá Plíšková: Úspěch ve Wimbledonu ve čtyřiceti. Chlapům pusy neposílám

Dříve se trochu divila všeobecnému zbožňování Wimbledonu. Mluvila o něm bez patosu jako o jednom ze čtyř grandslamů. Na rozdíl od Melbourne, Paříže a New Yorku se v Londýně dosud nepodívala ani do čtvrtfinále, takže se do něj nemohla zamilovat ani kvůli výsledkům.

Teď se jí ovšem v All England Clubu naskytla báječná příležitost. Díky pádnému servisu a ráznému vedení výměn se ocitla ve 4. kole, v němž se střetne s ruskou ranařkou Ljudmilou Samsonovovou.

Ne že by se měla v pavouku rovnou dívat na další soupeřku. Dvaadvacetiletá Samsonovová sice startuje na turnaji na volnou kartu od pořadatelů, nicméně na trávě řádí.



Dívka z Oleněgorsku ležícího za polárním kruhem ovládla přípravný podnik v Berlíně a ostrou palbou od základní čáry ničí rivalky též ve městě nad Temží.

Plíšková každopádně v devětadvaceti může využít své zkušenosti a po rozpačitém období zazářit na prestižní akci. „Všechny tři zápasy jsem zvládla solidně. Dobře jsem podávala. Hraju podle svých představ, i když samozřejmě někdy udělám chybu,“ řekla při virtuálním rozhovoru s českými i zahraničními novináři po triumfu nad Martincovou.

Utkání s Terezou bylo o něco těžší, než naznačuje skóre, že?

Souhlasím. První dva gamy trvaly dvacet minut. Spousta dalších byla hodně vyrovnaná. Tereza neměla co ztratit, hrále velmi dobře. Myslím, že se mi dařilo v důležitých chvílích, odvrátila jsem dost brejkbolů.

V prvních šesti startech na Wimbledonu jste nevykročila ze druhého kola. Teď jste potřetí za sebou v osmifinále. Cítíte se tu čím dál lépe?

No, třeba se ve čtyřiceti dostanu do finále! (smála se nahlas) Ono hodně záleží na losu, na štěstí. Prohrála jsem pár mačů, ve kterých jsem hrála dobře. Na trávě jsou některé holky o dost nebezpečnější než na betonu nebo na antuce. Letos mám každopádně fajn pocit, protože si při zápasech držím slušnou úroveň. Moje výkony jsou podobné.

Takže vezmete Wimbledon na milost?

Není to tak, že bych ho nenáviděla. Jen mě štve, jak ho všichni povyšují nad všechny ostatní turnaje. Mají tu pár jiných pravidel, ale jinak je Wimbledon grandslam jako každý jiný. Jak se mi tady nedařilo, nebyl to pro mě podnik číslo jedna. Ale co není, může být. Zatím všechno vychází. Třeba prolomím čtvrté kolo a dostanu se dál. Mám to ve svých rukou.

Co je pro vás klíčové při hře na trávě?

Nemůžete čekat na chyby a běhat. Potřebujete si pro body jít. Mám hlavu nastavenou tak, že musím útočit. Věřím, že když dodržím plán, můžu porazit kohokoliv.

Jdete na hranu i při podání? Máte na turnaji nejvíc es i dvojchyb.

Některé debly jsou v pořádku - když druhý servis přiriskuju. Jiné bych dělat neměla. Každopádně chci podáním vytvářet tlak na soupeřku. Určitě tady do něj víc chodím, kick (servis s horní rotací) na trávě moc nefunguje. Nemá smysl uvést míč do hry a čekat, co se stane. Mám zatím z podání hodně bodů. Nechci se zbytečně hrabat v chybách. Dneska jsem v klidu doservírovala druhý set, takže fajn.

Zdá se, že máte na Wimbledonu lepší náladu, že jste bez velkých očekávání uvolněnější. Může se od toho odvíjet váš úspěch?

Jsem typ, který potřebuje mít za sebou pár vítězství a cítit správné načasování a pohodu. Když se do ní dostanu, pak je mi jedno, jaká byla předchozí část roku. Tenis jsem určitě nezapomněla. Jen si všechno musí sednout. Čím jsem starší, už tolik neřeším výsledky.

Vážně?

Pro mě je podstatné vědomí, že dělám maximum. Mám čisté svědomí. Chápu, že lidi hodnotí výsledky, které jsou vidět. Nikdo samozřejmě nebude komentovat, kolik hodin denně odtrénuju. Ale to je důležité pro mě. I kdybych vypadla, nebudu z porážky dělat drama a budu věřit dál.

V čem vám nejvíc prospěla spolupráce s koučem Saschou Bajinem?

Jsem s ním fakt maximálně spokojená. Doufám, že se nic nepokazí. I když jsem na začátku roku nehrála úplně nejlíp, na kurtu i mimo něj nám to klapalo. Myslím, že mi pořád má co dát.

Co třeba?

I když to není lehké, zůstává za všech okolností pozitivní. Věří ve mě, i když jsme měli pár blbých turnajů, porážek a tréninků. Občas jsem naštvaná. On ne. Nikdy. Možná je smutný, ale vždycky dává do své práce všechno. Dělá ji srdcem, což je pro mě momentálně klíčové.

Komu jste při odchodu z kurtu posílala polibky?

Všimnete si úplně všeho... Viděla jsem na tribuně Olgu (trenérku a kamarádku Savčukovou). Posílala mi pusu, tak jsem jí ji vracela. Žádnému chlapovi pusy neposílám!

Co víte o své příští sokyni Samsonovové?

Skoro vůbec nic. Markéta Vondroušová s ní hrála první kolo v Berlíně, tak jsem se chvilku bavila s jejím koučem Honzou Mertlem. Sascha se šel podívat na závěr jejího zápasu se Stephensovou. Nějaké informace posbíráme. Uvidíme. Věřím, že mám dost zbraní, abych ji porazila.