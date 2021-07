Káju mám ráda, byla jsem zataženější, přiznala Martincová po derby

Jaká byla v českém derby atmosféra?

Dovolím si říct, že to bylo úplně v pohodě. Kája je za mě normální jak na kurtu, tak mimo něj. Spíš já když hraju proti Češce, a Káju mám ráda, tak jsem víc zataženější, vůbec jsem se třeba nepovzbuzovala.

Bylo to právě kvůli střetu s krajankou?

Od začátku jsem si připadala stažená, nemohla jsem se uvolnit, takové zápasy pro mě nejsou nic příjemného. Ale nedá se nic dělat.

ZPRAVODAJSTVÍ Plíšková porazila v derby Martincovou

Jak tedy porážku 3:6, 3:6 zhodnotíte?

Nechci říkat, že výsledek je přísný, ale vzhledem k tomu, že jsme hrály na trávě, tak jsme se tahaly poměrně dlouho. Byla tam hodně shod a výhod, ale Kája hraje výborně, má svoje kvality. Nechci, aby to vyznělo, že se vymlouvám, ale nebyla jsem stoprocentní. Nemohla jsem se opřít o servis, byla jsem poloviční, což se nemůže proti takové hráčce stát.

Co vás limitovalo?

Levé zadní stehno, už mě táhne delší dobu., není to nic vážného, ale pokud nejsem stoprocentně ready, tak takový zápas těžko vyhraju.

Kdy vás zranění nejvíce omezovalo?

Při servisu jsem pokaždé cítila, jak mi v tom píchá. Snažila jsem se něco vymyslet, aby to nebylo tak znát. Nebylo to nic tragického, fyzio si na kurt nevolám, s tímhle stejně nic neudělá. Na trávě jsem tolik zápasů jsem nikdy neodehrála, je na ní potřeba být níž a tělo dostává o dost víc zabrat. Ale i tak to nebyl úplný průšvih.

Po dvouhře jste společně s Markétou Vondroušovou uspěly v prvním kole čtyřhry, jak jste debl zvládla?

Nejsem typ, který by se na to kvůli takové věci vykašlal, ale bohužel jsem to začala cítit ještě víc. Limituje mě to, ale není to tak vážné, že bych třeba nemohla chodit.

Z Londýna si odvezete nejlepší grandslamový výsledek, spokojenost?

Asi mi ještě nedochází, že jsem tady hrála třetí kolo. Vezmu si z toho pozitiva a chci makat dál. Tímhle to nekončí, budou další turnaje, chci být co nejdřív stoprocentně ready a ukazovat herní kvalitu dál.

Kam tedy zamíříte?

Chci hrát Prahu (od 12. července), i když je náročný program. Pak tam je Amerika na šest nebo sedm týdnů. Asi neodjedu všechny turnaje, chci začít Montrealem (od 9. srpna) a pak tam budu muset zůstat do US Open.