6:1, 6:0, Plíšková řádila. Ale pořád jsem jenom na začátku, říká

Někdy tenisové výsledky klamou, i za skóre 6:1, 6:0 se občas může skrývat partie s mnoha vyrovnanými pasážemi. Jenže tohle nebyl ten případ.

Bylo to tedy tak lehké, jak výsledek napovídá? „No, trošku jo,“ přiznala Plíšková. „Katce dělal vítr problémy, podle mě se pak už dostala do blbýho pocitu – a už z něj nenašla cestu. I já jsem dělala hodně chyb, ale tak nějak jsem si odehrála to svoje.“

Pro nejistou Siniakovou byla až příliš těžkou protivnicí. Poté, co ve dvou setech zdolala na úvod i Barboru Strýcovou, je bez potíží ve finále, v němž ji v sobotu čeká „last minute“ náhradnice Tereza Martincová. Pro ni je souboj s hvězdou WTA svátkem.



„To je dobře, že se na mě těší,“ usmála se Plíšková. „Já se těším taky. Na jakýkoli zápas, ať už proti mně bude Tereza nebo kdokoli jiný. A hlavně to neberu úplně tak, že jdeme do turnajového finále; každý zápas je teď dobrý. Jsem ráda za to, jak jsem odehrála první dva.“

Proti Siniakové přišla o jedinou hru i vinou vlastních dvojchyb: „Trošičku foukalo, ten game nebyl ideální. Jinak jsem hrála to, co jsem potřebovala. Dobíhaný forhendy dobrý, s tím jsem spokojená, to jsme docela dost trénovali.“

A taky už ji oproti středeční nervozitě z obnovené tenisové premiéry tentokráte nic nesvazovalo.



„Bylo to o hodně lepší. Dneska už úplně v pohodě,“ řekla. „Ve středu jsem před zápasem byla taková nejistá, protože jsem předtím moc nehrála gamy; sice jsem hodně trénovala, ale nevěděla jsem, na čem jsem. První zápas mi pomohl a myslím, že teď už to bude v pohodě.“

Bez ohledu na finálový výsledek má Plíšková se svým týmem jasný plán.

„Zatím jsme někde na začátku. Jako asi nikdo, ani já si od toho moc neslibuju,“ pravila o svém aktuálním herním rozpoložení. „I kdybych to tady vyhrála, jsou to jenom tři zápasy, potom přijdou další. Formu chci směřovat k začátkům turnajů, i když pořád nevíme, kdy to bude. Proto tohle beru jako přípravu. Určitě je tam spousta věcí, na kterých se dá pracovat. Ale když se do toho bude vyhrávat, bude to vždycky příjemnější.“

Plíšková přiznává, že jí už začíná chybět obvyklý tenisový frmol, čtvrt roku ve vlasti je dlouhá doba: „Už bych docela někam vyjela, ale ještě si asi doma nějakou dobu pobudeme. Teď aspoň začalo tohle, přišla trošičku jiná náplň. Doteď jsme trénovali, ale přitom nevěděli, na co.“

Variantu obnoveného provozu WTA už na velké turnaje na severoamerických betonech by považovala za vyloženě skvělou. Jisté však není pořád nic.

„Může to trvat dva měsíce, ale taky tři nebo čtyři,“ dumá. „Ale myslím, že i kdyby nedopadla Amerika, tak Evropa už potom dopadne. Tak jako tak se letos zase začne. A na to je potřeba načasovat formu. Je to dlouhá doba, takže tam budou samozřejmě i lehké vlnky.“

V pátek to ovšem byla velmi klidná tenisová plavba.