Plíšková setřásla počáteční nervozitu: Na grandslamu bych zkolabovala

V závěrečném duelu na štvanické antuce vyzvala Plíškovou dosud nejhouževnatější soupeřka. Martincová, která do turnaje na poslední chvíli naskočila jako náhradnice, se slovutné soupeřky nezalekla, prezentovala se povedenými údery, ve druhém setu vedla 2:1 a 40:0.

ZPRAVODAJSTVÍ Favoritka vítězkou. Plíšková ve finále na Štvanici zdolala Martincovou

„Terka je samozřejmě nepříjemná, hrály jsme spolu v New Yorku, kde to bylo hodně těsné,“ vzpomněla Plíšková vzájemný duel z loňského US Open, ve kterém uspěla po dvou tiebreacích.

„Tady to bylo trošičku lepší, i když konec byl takový všelijaký. Hlavně, že jsme stihly dohrát a nemusely jsme mít zápas přerušený. Zítra máme volno, z čehož máme obě radost,“ dodala v narážce na prudký liják, který se spustil bezprostředně po konci finále.

Mezi vámi a Terezou je na žebříčku rozdíl 130 míst. Bylo to na kurtu znát?

V tomhle turnaji jdou žebříčkové pozice trošičku stranou. Nikdy nevíte, jak na tom kdo je, jak kdo trénuje a jak je kdo unavený. Tereza se o startu dozvěděla na poslední chvíli, takže ani neměla prostor se na to nějak připravit.

Jak finále hodnotíte v kontextu dvou předešlých zápasů?

Nejlepší pocit jsem měla paradoxně z toho zápasu s Bárou, kde jsem byla nejvíc nervózní, ale až na ten začátek jsem hrála asi nejlíp. Ve finále byl první set dobrý, pak jsme obě upadaly fyzicky, bylo tam více chyb a bylo to takové trošičku nesoustředěné. Z druhého setu jsem nebyla úplně nadšená, ale vyhrála jsem, tak na to snad zapomenu.

Jaké to je vyhrát turnaj, který pořádá váš manžel Michal Hrdlička?

Od začátku jsem byla hrozně pod tlakem (smích). Jsem ráda a snad je rád i on, že jsem splnila roli favorita. O tom to ale úplně nebylo, bylo to spíš o těch zápasech, i s holkama jsme to všechno braly celkem v pohodě. Nebo alespoň já, nevím, jak ostatní. Myslím, že žádná zlomená raketa nebyla, možná jedině u ségry. Ale myslím, že se to povedlo, počasí nám trošičku nepřálo, to jediné bylo blbý, jinak organizace mého manžela byla famózní (smích).

Máte tedy z vítězství radost, i když šlo o exhibiční akci?

Je to trošičku jiný turnaj, než bych chtěla vyhrát, ale myslím, že každý vyhraný turnaj je dobrý a tři vítězné zápasy se také počítají. Mám na čem stavět a jako příprava je to určitě dobré. Určitě je co zlepšovat a trénovat, ale alespoň máme nějaké zápasy a máme o co hrát.

Ukázal vám turnaj, že i po pauze pořád máte zápasovou výkonnost?

Dopoledne jsem vždycky ještě dvě hodiny trénovala, takže jsem vydržela v zápřahu čtyři pět hodin denně, což si myslím, že je dobrý. Tělo vydrželo, ani jsem nebyla nějak rozbitá. Čekala jsem, jestli po prvním zápase nebudu unavená, tak dlouhou pauzu jsem ještě nikdy neměla. Ale vydržela jsem, postupně už bych mohla začít turnaje, které ale bohužel ještě dlouho nebudou. Dám si ještě pár zápasů tady a pak snad někam odletíme.

Přímý přenos Všechny duely na Štvanici vysílala živě O2TV Sport



Může pro vás být zápasová praxe výhodou, až se rozběhne okruh WTA?

Myslím, že jo. Všude ve světě se asi teď budou dít nějaké zápasy, jak se to postupně začíná uvolňovat. Čím víc jich budeme mít, tím lépe, protože já jsem se fakt cítila docela blbě před tím prvním zápasem. Říkala jsem si, hlavně ať nedostanu 6:0. A představa, že bych hrála po pěti měsících zápas třeba rovnou na grandslamu… To bych asi zkolabovala. Takže odbýt si počáteční nervozitu je určitě dobré.

VIDEO: Momenty ze zápasu Karolína Plíšková - Tereza Martincová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už máte představu, jak bude váš režim vypadat v létě?

Chci hrát co nejvíc. Ne úplně zběsile, není mi dvacet, ale příští týden budu hrát určitě tady na Štvanici a potom se uvidí. Do týdne bychom snad měli vědět, jestli se rozběhnou turnaje, podle toho budeme plánovat asi týden po týdnu, jak se budu cítit, ale určitě chci hrát co nejvíc zápasů.