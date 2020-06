ONLINE: Favoritka vs. náhradnice, Plíšková hraje ve finále s Martincovou

Největší hvězda turnaje Karolína Plíšková si postup do finále zajistila s přehledem, ve dvou zápasech ve skupině ztratila jen sedm gamů.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Tereza Martincová Začátek finále LiveScore Cupu byl naplánován na 17:00

Naopak Tereza Martincová původně na Štvanici neměla startovat, na poslední chvíli však nahradila zraněnou Markétu Vondroušovou. Šanci využila náramně - po třísetových bitvách zdolala Kristýnu Plíškovou i Karolínu Muchovou.

„Na finále se určitě těším,“ hlásila 133. tenistka světa v očekávání konfrontace s hvězdnou krajankou. „I když bude zisk každého míčku dobrý.“



Pozvánku na turnaj obdržela Martincová jen několik hodin před začátkem a přestože ještě dopoledne podstoupila plnohodnotný trénink, se souhlasem neotálela. „Jsou tady naše nejlepší holky, tak jsem to musela zkusit,“ sdělila.

Přímý přenos Všechny duely vysílá živě O2TV Sport

„To je dobře, že se na mě těší,“ vzkázala Plíšková po páteční „likvidaci“ Kateřiny Siniakové 6:1 a 6:0.

„Já se těším taky. Na jakýkoli zápas, ať už proti mně bude Tereza nebo kdokoli jiný. A hlavně to neberu úplně tak, že jdeme do turnajového finále; každý zápas je teď dobrý. Jsem ráda za to, jak jsem odehrála první dva,“ pravila spokojeně světová hráčka číslo 3.