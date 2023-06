Vůle ničí dva roky smůly. Muchová strádala, ale věřila: Vrátím se zpátky

Před rokem z něj klopýtala v slzách poté, co musela kvůli ošklivému podvrtnutí kotníku skrečovat duel třetího kola. Letos na něm vyřídila světovou osmičku Sakkariovou z Řecka, v nedělním osmifinále i Rusku Avanesjanovou.

Po výhře 6:4 a 6:3 si promítala, jak pracnou pouť musela k prvnímu čtvrtfinále Roland Garros v kariéře ujít.

Na grandslamu se tak daleko dostala po dvou letech, během nichž si několikrát vyslechla diagnózu vážného zranění, kterému musela věnovat dlouhou rekonvalescenci.

„Ale stále jsem věřila, že se dokážu vrátit zpátky,“ přiznala v neděli. „Poslední dobou mi zdraví drží,“ což okamžitě zaklepe na zuby, „takže se do toho můžu opřít v trénincích. I tým se kolem mě skládá super, všechno klape. Celkově se cítím líp, komfortněji a sebevědoměji, stává se ze mě lepší hráčka.“

Že by tedy musela zabřednout hluboko do smůly, aby se odrazila zpět k výšinám?

Roland Garros příloha iDNES.cz

Pokud ano, její vzestup ještě ani zdaleka nekončí, jelikož si vytrpěla vskutku trnitou pouť.

Dovolte její stručné shrnutí.

Že v sobě ukrývá mimořádný talent, ukázala už ve Wimbledonu 2019, kdy coby 22letá naděje okouzlila pestrou a pohlednou hrou, kterou si vymohla čtvrtfinále.

Zazářila i na předloňském Australian Open, kde se prosmýkla dokonce mezi poslední čtyřku. V žebříčku vystoupala na 19. pozici, přidala další čtvrtfinále na travnatém svátku v Londýně.

Jenže pak se krutě zadrhla, znavené tělo řeklo: DOST!

Česká tenistka Karolína Muchová na Roland Garros.

Kvůli vážnému zranění břišního svalu, s nímž hrála už v Melbourne, stihla Muchová ve zbytku sezony jen tři akce. Laborovala i se zády, a tak pauzírovala od srpna 2021 do března příštího roku.

Když už se začala zvedat, přišlo loňské Roland Garros a zmíněná skreč ve třetím kole kvůli ošklivému zaškobrtnutí, které odnesl kotník.

Další obří pech.

4. grandslamové čtvrtfinále v kariéře slaví Muchová na letošním Roland Garros

„Radši mi to ani nepřipomínejte,“ vynadala s úsměvem českým reportérům letos v Paříži.

Ve zbytku loňského roku přibalila i potíže se zápěstím, z prestižních akcí v Londýně a New Yorku se pakovala po prvním kole. V žebříčku spadla do třetí stovky, rozešla se s renomovaným koučem Davidem Kotyzou.

Kdekdo by nenašel vůli vyškrábat se z těchto patálií zpět na výsluní.

Jenže rodačka z Olomouce ukázala nevšední zarputilost.

A v sezoně 2023 sklízí zaslouženou odměnu. Znovu angažovala Slováka Emila Miškeho, který ji vedl už mezi lety 2017 a 2020 a pod nímž má volnost v kreativní hře.

Právě jej společně s kondičním trenérem hledejte v pozadí slov o vhodně složeném týmu. „Někdy trénink uděláme zábavnější, pak zase pracujeme normálně, vždycky vybereme, co je v daný den nejlepší a co nám nejlíp zapadne do plánu,“ přibližuje Muchová.

„Koučovat takovou hráčku ani není práce, ale potěšení,“ pochvaluje si Miške nyní na Roland Garros.

Jeho svěřenkyně do Paříže přicestovala s přívětivou sezonní bilancí 19 vítězství a sedmi porážek.

Přestože antuku nepovažuje za svůj nejoblíbenější povrch a radši má trávu, díky čtyřem přesvědčivým výhrám se na oranžovém grandslamu těší na čtvrtfinále.

V úterý se v něm utká s Ruskou Pavljučenkovovou, finalistkou turnaje z roku 2021, která rovněž dlouho marodila kvůli zranění, v žebříčku se krčí až na 333. pozici. Postarají se o nečekaný souboj v tak pozdní fázi turnaje, nicméně obě si ho za vytrvalost zaslouží.

Kdo bude favoritkou?

Miške, byť jeho pohled není nezaujatý, má jasno: „Když bude Kája hrát svou přirozenou hru, má velkou šanci porazit každého.“