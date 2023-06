Ruská soupeřka Muchové: vrací se po operaci, válku odsoudila, pak vycouvala

S Muchovou vede vzájemnou bilanci 2:1, jediný antukový střet předloni ovládla dvakrát 7:6.

„Hraje velmi dobře, je šikovná, má hodně síly. Myslím, že to bude skvělý zápas, budu muset hrát svůj nejlepší tenis, abych se jí vyrovnala,“ uvědomuje si 26letá Češka.

Muchová vs. Pavljučenkovová online reportáž v úterý od 11:00

Další partii svedou v úterním čtvrtfinále Roland Garros od 11:00 na centrálním dvorci Philippa Chatriera.

Pavljučenkovová právě na slavném kurtu před dvěma lety kousala bolavou porážku od Krejčíkové. Premiérové grandslamové finále ztratila výsledkem 1:6, 6:2 a 4:6.

Vzpomínky na tento duel provázejí 31letou Rusku dodnes: „Myslím, že jsem mohla být agresivnější a začít první set lépe, protože ona ho vyhrála příliš hladce. A ve třetím jsem do toho mohla chodit víc. Pořád můžu posunout hodně věcí, chci být lepší verzí sebe sama, i když jsem před dvěma roky byla na vrcholu kariéry.“

Na konci životní sezony se v žebříčku objevila na 12. pozici, jenže místo útoku na elitní desítku stihla v roce 2022 jen Australian Open a dva jarní turnaje. Zastavilo ji bolavé koleno, s nímž musela na operaci. Přišla i o obhajobu finále Roland Garros, dění v Paříži radši ani nesledovala.

„Stěží jsem mohla běhat, chodit nebo i sedět. Koleno mě pořád bolelo, na raketu jsem nesáhla pět měsíců, doktoři mě nenechali,“ líčila nyní v Paříži.„Prosila jsem je, jestli bych nemohla sedět na židli a hrát údery vsedě, ale můj doktor v Mnichově mi řekl: Ne, ne, ne, vím, jak to děláte, dvě minuty sedíte a pak normálně běháte. V polovině loňského roku jsem byla zcela z formy, až v listopadu jsem začala pomalu něco dělat.“

S fyzickou nečinností a dlouhým procesem zotavování ji navštívily i silné pochybnosti. „Měla jsem strach, že už nikdy nevyhraju zápas, že nikdy nebudu fit. Co když začnu hrát a bolest se mi vrátí?“

Na kurty se vrátila letos v lednu, po osmi měsících od posledního zápasu. Z prvních čtyř duelů vyhrála jediný, rozkoukala se až na okruhu ITF.

„I když jsem na začátku roku některé zápasy prohrála až směšně, pořád jsem věřila a tvrdě pracovala. Byla jsem odhodlaná a trpělivá.“

V květnu ve druhém kole turnaje v Římě utržila od světové jedničky Šwiatekové debakl dvakrát 0:6, ve Štrasburku nakoukla do čtvrtfinále.

Až pozoruhodně příhodně tak načasovala formu pro Roland Garros, kde jakožto 333. hráčka pořadí WTA využívá ke startu chráněný žebříček. V Paříži touží uspět o to víc, že loni na oblíbeném grandslamu chyběla.

„Věděla jsem, že tady chci vydržet co nejdéle, šla jsem na kurt s tím, že vyhraju. Říkala jsem si, že ať se stane cokoli, zůstávám,“ smála se po prvním kole proti Lindě Fruhvirtové, kterou přejela dvakrát 6:2.

Pak si poradila s nasazenými krajankami Samsonovovou a Potapovovou, v nedělním osmifinále přemohla Belgičanku Mertensovou. Všechny tři mače vydřela až ve třech setech.

„Zatím postupuju hlavně díky bojovnosti, kterou ale chci kombinovat taky s dobrou kvalitou hry. V osmifinále jsem víc než půlku zápasu skoro po každém míči cítila velkou frustraci. Ale vítězství se počítá. Jsem zdravá, chci se zlepšovat a těším se na další výzvy,“ prohlašuje odhodlaně.

Mimochodem, coby Ruska v Paříži čelila dotazu, co si myslí o tom, že ukrajinské tenistky jejím krajankám a Běloruskám odmítají podávat ruce.

„Přijde mi, že to nemá cenu komentovat, protože už se to děje příliš dlouho. Jsem tady jen proto, abych hrála tenis. Taky nemůžu ovlivnit, co dělají hráčky na kurtu,“ odpověděla Pavljučenkovová.

A stejná ukrajinská novinářka, která konfrontovala běloruskou světovou dvojku Arynu Sabalenkovou s tím, jestli podporuje diktátorský režim prezidenta Lukašenka, jí připomněla, že ze svých sociálních sítí smazala příspěvek, v němž důrazně odsoudila válku.

Pavljučenkovová na konci února loňského roku v reakci na vpád své země na Ukrajinu napsala: „Rusko reprezentuju celý svůj život, ale teď mám strach, stejně jako má rodina a mí přátelé. Ale nebojím se jasně říct svůj postoj: Jsem proti válce a násilí. Osobní ambice nebo politické motivy nemohou ospravedlnit násilí. Tohle bere budoucnost nejen nám, ale taky našim dětem. Jsem zmatená, nevím, jak v této situaci pomoct.“

A proč tedy toto silné vyjádření odstranila?

„Bylo to rozhodnutí mé PR pracovnice, která mi se sociálními sítěmi pomáhá,“ uvedla nyní v Paříži.