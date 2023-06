Španělský tenista López je novým ředitelem finálového turnaje Davis Cupu

Pro Lópeze nebude ředitelská funkce novinkou, od roku 2019 zastává tuto pozici na antukovém turnaji v Madridu.

„Ze začátku to pro mě byla velká výzva. Nebyl jsem si jistý, jestli to zvládnu, i když budu stále aktivním hráčem. Ale musím říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal. Stále jsem hrál na tour, ale také jsem byl na druhé straně spektra a naučil jsem se spoustu věcí, kterým jsem jako hráč nevěnoval pozornost,“ řekl agentuře Reuters jedenačtyřicetiletý López.

Bývalý dvanáctý tenista světového žebříčku vypadl tento týden ve druhém kole turnaje ve Stuttgartu. Plánuje ještě travnaté turnaje v Queen’s Clubu a na Mallorce a kariéru by rád ukončil ve Wimbledonu, pokud dostane od organizátorů divokou kartu. „A pak budu volný. Už žádný tenis a budu se moci soustředit na Davis Cup,“ dodal vítěz sedmi turnajů ATP Tour.

Základní fáze finálového turnaje Davis Cupu se odehraje 12.-17. září v Manchesteru, Boloni, za účasti českého týmu ve Valencii a na dosud neurčeném místě v Chorvatsku. Nejlepší dvě mužstva ze čtyř čtyřčlenných skupin postoupí do play off, jež bude 21.-26. listopadu hostit Málaga.