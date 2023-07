Forejtková došla v Plzni až do semifinále, chlapcům vládl Ital

Eliška Forejtková, naděje pořádající Slavie Plzeň, došla až do semifinále, kde vypadla s pozdější vítězkou. „Na kurtu jsem se necítila nejlépe, byla jsem pasivní, soupeřka mě přetlačovala. Trápila jsem se tentokrát také s podáním,“ litovala čtrnáctiletá Forejtková.

Oktiabreva, světová čtyřiadvacítka, potvrdila suverénně pozici nasazené jedničky. Ve nedělním finále smetla Slovenku Mravcovou jednoznačně 6:1, 6:3.

„Alisa hrála nedávno semifinále juniorky na French Open. Nebýt známých okolností na Ukrajině, objížděla by turnaje první kategorie. Ale už roky žije v Praze, hraje za Spartu a má zažádáno o české občanství,“ uvedl ředitel turnaje Jiří Kovářík ml.

Vítězka slavila také ve čtyřhře společně s Nelou Jandovou. I tady Oktiabreva v semifinále vystavila stopku mladé Plzeňance, která se v deblu představila s Julií Paštikovou.

„Dá se proti ní hrát, ale je to už zkušená hráčka, která objíždí juniorské grandslamy,“ uvedla Forejtková na adresu Oktiabrevé. Jinak si ovšem atmosféru na domácích kurtech pochvalovala. „Bylo to skvělé, naprosto úžasné. Všichni mi fandili, to byla pro mě velká zkušenost a doufám, že do budoucna se mi bude počítat. Uvidíme, co bude za rok, třeba si tu ještě tenhle turnaj zahraji,“ líčila Forejtková.

Ital Rapagnetta ve finále překvapil Jana Filipa z Dvora Králové, turnajovou jedničku a 57. hráče světového žebříčku porazil 6:3, 6:3. „Ital byl ve finále klidnější, podal vyrovnaný výkon. Naopak Filip měl ve hře velké výkyvy,“ všiml si Kovářík. „Chlapecký turnaj měl jinak letos určitě kvalitnější úroveň, k vidění byla řada velice zajímavých zápasů. Uvidíme, kam to někteří hráči v kariéře dotáhnou,“ doplnil ředitel Ex Pilsen Babolat Cup.

V minulosti jej vyhrála i Ruska Maria Šarapovová. Vykročí letos někdo v jejích stopách?