ONLINE: Davis Cup rozehrává Macháč se Zapatou, jako druhý nastoupí Lehečka

Macháč do Valencie přicestoval poté, co se na challengeru ve francouzském městě Cassis probil až do finále. Po neúspěšné kvalifikaci na US Open se tak naladil do zápasové pohody a na oblíbenou týmovou soutěž se těšil.

„Jsem rád, že po zdravotní stránce se cítím výborně. Musím zaklepat, všechno jde podle plánu,“ liboval si po příletu do Španělska.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Bernabé Zapata Miralles Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

V úvodním utkání proti Španělsku zaujímá pozici české dvojky, pro níž kapitán Navrátil uvažoval i o Jakubu Menšíkovi, trochu nečekaně hraje se 26letým Zapatou Mirallesem, kterému dal španělský kapitán David Ferrer přednost před Albertem Ramosem Viňolasem.

„Bude to vyrovnaný duel, jsem překvapený, že hraje Zapata, protože Ramos je zkušenějším hráčem. Ale my se musíme soustředit na sebe, Tomáš je nabuzený a doufám, že přinese bod,“ komentoval rozlosování Navrátil.

Macháč se v daviscupových dvouhrách pyšní bilancí 4:1, se Zapatou, který na týmovém turnaji nastupuje poprvé v kariéře, nikdy nehrál. „Tomáš bude muset hrát svou hru, být agresivní. Soupeř hraje hodně po lajnách a povrch tady je rychlý, nedá se na něm moc bránit,“ radil Navrátil.

Lehečka v souboji jedniček favoritem

Pro Lehečku není role daviscupové jedničky žádnou novinkou. „Necítím žádný extra tlak. Vím ale, že když Alcaraz nehraje, máme teď na úvod proti Španělsku šanci zvítězit,“ narážel na absenci světové dvojky, jež kvůli náročnému programu účast v týmové soutěži zrušila.

ONLINE: Alejandro Davidovich Fokina vs. Jiří Lehečka Druhý duel, který začne cca v 16:30, budeme sledovat.

Místo Alcaraze svede Lehečka souboj s 24letým Davidovichem Fokinou, kterého stejně jako Zapatu Mirallese čeká daviscupový debut. Český tenista už letos s aktuální španělskou jedničkou hrál, v londýnském Queen’s Clubu ho porazil ve dvou setech 7:6, 6:3.

„Doufám, že Jirka bude oporou, ale Davidovich Fokina je velmi kvalitní soupeř, sedí mu rychlé povrchy. Navíc je v domácím prostředí, má to tady ozkoušené, požene ho publikum. Ale Jirka je natolik zkušený, porazil letos výborné hráče, takže doufám, že to zvládne,“ přeje si český kapitán.

Do závěrečné čtyřhry jsou zatím nahlášeni deblový specialista Pavlásek s Lehečkou, na španělské straně pak Davidovich Fokina a Marcel Granollers. Nominace se však může před zápasem ještě změnit.

Češi se v základní skupině ve Valencii potkají ještě ve čtvrtek s Koreou a v sobotu se Srbskem, za které nejspíš nastoupí i Novak Djokovič. Dva nejlepší celky postoupí do listopadového vyvrcholení soutěže v Málaze. Všechny výsledky nabízí náš programový článek.