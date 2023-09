Španělsko naposledy porazili Berdych a Štěpánek, už máme úroveň, září Lehečka

„Porazit Španělsko u nich doma je super,“ zářil Lehečka v rozhovoru s českými novináři ve Valencii. „Taktika, kterou jsme si s týmem stanovili, vyšla na výbornou.“

V takto důležitém zápase jste porazil 25. tenistu světového žebříčku. Jde o vaši nejhodnotnější výhru v Davis Cupu?

Rozhodně. Ano, povedlo se mi vyhrát loni při baráži v Izraeli, pak i letos v kvalifikaci v Portugalsku, abychom se dostali na tento finálový turnaj, ale se vším respektem to nebylo proti takovým soupeřům, jako je Španělsko a Davidovich Fokina.

Co vám říkal kapitán Jaroslav Navrátil?

Byl šťastný, taková výhra potěší všechny. V týmu jsou lidi, kteří toho zažili více než já. Španělsko jsme naposledy porazili, když ještě hráli Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem (ve finále v roce 2012). Ukázali jsme, že se už taky dostáváme na nějakou úroveň.

V Davis Cupu jste zvládl pátou dvouhru v řadě, už se v něm jako týmová jednička cítíte komfortně?

Moje bilanci je trošku horší (5:3), protože jsem si musel projít těžkými zápasy, abych získal nějaké zkušenosti a zvyknul si na atmosféru. Ale prohry mě posílily, abych například dneska mohl zvítězit. Teď se v Davis Cupu cítím fajn, užívám si i týmového ducha, tak snad budu pokračovat.

S Davidovichem jste v prvním setu ztratil podání a prohrával 2:3, jak důležité bylo, že jste ho hned brejknul zpátky?

Věděl jsem, že úvodní brejk nebyl z mé strany nic tragického, on zahrál pár míčů výborně, trefil dva returny… V tu chvíli jsem neztrácel hlavu, věděl jsem, že mi šanci dá. A tak jako rychle vystřelil nahoru, tak mi pak jednou dvěma chybami pomohl podání získat zpět. Srovnali jsme na 3:3 a pokračovali v bitvě.

Soupeře jste porazil letos v červnu v Queensu, pomohla vám tato čerstvá zkušenost?

Zdejší zápas probíhal podobně, tehdy jsem taky první set otáčel a vyhrál ho v tiebreaku. Teď soupeř udělal větší chyby až v koncovce druhého setu, takže jsem musel zůstat po celý zápas soustředěný. On je celodvorcový hráč, umí na všech površích, hrál semifinále Masters v Torontu.

Českého fanouška na Davis Cupu ve Valencii odvádí ochranka.

Všiml jste si, že Davidovich si během zápasu stěžoval u rozhodčí na jednoho z diváků?

Stalo se to vždy, když jsem byl na druhé straně, takže jsem neměl čas ani prostor vnímat, co se děje. Všiml jsem si jen, že se soupeři něco nelíbilo, asi co se týče fandění někoho z Čechů, a že tam jednou přišla ochranka. Ale nevím, jestli to mělo dohru, nebo ne. Každý už si musí vyřešit, jestli fandí fér, nebo ne. Za mě můžu říct, že Češi fandili suprově, atmosféru jsem si užil, i když někdy byla opravdu bouřlivá.

Ale Španělé pak o to víc hnali vašeho protivníka.

Jsem na to zvyklý, často se mi stává, že na turnajích hraju na velkých kurtech proti favoritům. Vím, jaké to je, když aréna fandí proti mně. Dnes to pro mě nebylo nic výjimečného. Snažil jsem se s tím popasovat jako vždy a povedlo se to dobře.