Budeme ještě silnější. Čeští tenisté ukázali, proč mají smělé ambice

O víkendu v kvalifikaci porazili Izrael suverénně 4:0 a vysloužili si účast v zářijové skupině finálového turnaje. Losování vyhlížejí s jiným nastavením než před rokem, kdy samotný postup brali jako úspěch. Letos už mají vyšší ambice, budou se chtít znovu probojovat do finálové osmičky, kterou v listopadu přivítá Málaga.

„Do semifinálové skupiny pojedeme určitě s pokorou, ale díky tomu, že jsme si ji vyzkoušeli už loni, tak kluci jsou hladoví, aby opět hráli finále,“ přibližuje kapitán Jaroslav Navrátil. „Když budou zdraví, tak věřím, že se všichni budou žebříčkem posouvat.“

Jeho svěřenci se v následujících týdnech a měsících rozletí na turnaje po Evropě a po světě, na kterých budou chtít těžit i z pobytu ve Vendryni.

„Při Davis Cupu máme super servis, všichni z realizačního týmu dělají, co můžou. Můžeme kvalitně potrénovat, jsme v týmovém prostředí, kde je pohoda a sranda,“ zdůrazňuje Lehečka.

Čeští tenisté slaví vítězství v daviscupové kvalifikaci nad Izraelem.

Tento týden bude plnit roli nasazené osmičky na podniku ATP 250 v Marseille, ve známém přímořském letovisku ho čekají halové podmínky, kterým už ve Vendryni přivykl. „Je super, že jsme se na ně mohli adaptovat, protože v lednu jsme hráli v Austrálii ve čtyřiceti stupních,“ připomíná.

Z Francie se přesune na akci ATP 500 v Rotterdamu, kde před dvěma lety postoupil do semifinále, čímž poprvé výrazněji prorazil mezi dospělými. „Letos se budu snažit navázat nějakým hezkým výsledkem,“ přeje si.

„Poté bohužel budu muset vynechat turnaj v Dauhá, kde jsem minulý rok hrál slušně, protože turnajů je strašně moc a potřebuju taky trochu odpočívat a trénovat. Takže potom mě čeká Dubaj, kterou ještě absolvuju s Michalem (Navrátilem), pak s Tomášem (Berdychem) odlétáme na Indian Wells a Miami,“ přiblížil svůj harmonogram do konce března.

Do Marseille se chystá i Macháč, který díky povedeným výkonům v posledních měsících vystoupal na 66. pozici světového žebříčku a poprvé v kariéře si užívá komfortu, že má jistý start v hlavních soutěžích akcí ATP.

Na jihu Francie v prvním kole změří síly s trojnásobným grandslamovým šampionem Andym Murraym, jenž ve 36 letech zažívá jednu z posledních sezon ve velkolepé kariéře.

„Těším se, zápasy s top hráči jsou něco jiného, byť on už není první na světě jako dřív,“ poznamenal 23letý český tenista.

Deblový specialista Pavlásek účast v Marseille odřekl, neboť jeho parťák Ariel Behar ještě reprezentuje Uruguay v Davis Cupu a nestihl by se do Evropy vrátit včas. Bude se tak chystat na Rotterdam, Dauhá a Dubaj.

O něco dřív zamíří na Blízký východ Menšík a Kopřiva, kteří ještě před turnaji ATP odehrají challenger v Bahrajnu.

„Je fajn, že jsem si před další fází individuální sezony mohl zahrát ostrý zápas,“ těší Menšíka, jenž v sobotu porazil izraelskou jedničku Jišaje Oliela.

Tomáš Macháč (vlevo) a Adam Pavlásek během čtyřhry v daviscupové kvalifikaci proti Izraeli

Kopřiva v neděli za rozhodnutého stavu udolal Orela Kimhiho a zaznamenal premiérovou výhru v reprezentačním dresu. V globálním pořadí se nachází na 116. pozici, rád by se tedy co nejdřív propracoval do elitní stovky.

„Byl velice platnou součástí týmu,“ chválil ho Navrátil. „Je vynikající na sparing a bezproblémový do party. Takže když bude vše normální, na další Davis Cup pojedeme v pěti lidech. A věřím, že budeme ještě silnější.“