Elitní stovka? Byl bych hlupák, kdybych do ní nechtěl. Kopřiva slaví první výhru

Kopřiva hrál poslední zápas kvalifikace ve Vendryni za rozhodnutého stavu 3:0, vítězstvím tak jen poupravil konečný výsledek a ještě umocnil českou radost z postupu do skupiny finálového turnaje. „Byť to bylo v super tiebreaku, tak každá daviscupová výhra se počítá. Řadím ji hodně vysoko, určitě do top tří v kariéře,“ líčil 26letý tenista na tiskové konferenci.

Navíc to bylo vaše první vítězství v týmové soutěži.

Je to pro mě a mou kariéru zadostiučinění, prožívám skvělý začátek roku, protože v Melbourne jsem se poprvé dostal i do hlavní soutěže grandslamu, na kterou jsem se dost načekal. Ale hodně tenistů teď dospívá v pozdějším věku. Já jsem v juniorských kategoriích neměl na růžích ustláno, musel jsem makat. Doufám, že nejsem na vrcholu, musím se snažit dál, abych pokračoval. A snad si formu přenesu i do dalších turnajů.

Se 451. hráčem světa Kimhim jste v závěrečném super tiebreaku prohrával 1:4. Byl jste pod tlakem?

Zkrácená hra je vždycky hrozná loterie, závěr byl nervózní z obou stran. Jeden míček může rozhodnout celé utkání, což se znovu ukázalo. Snažil jsem se bojovat o každý balon, abych se udržel vepředu, ale bohužel mi nevyšel začátek. Ale jak jsem to otočil, věřil jsem si, že by mě soupeř nemusel přehrát. Mohlo to ale dopadnout všelijak.

Nakonec zápas skončil lépe pro vás.

Určitě si budu utkání pamatovat. Celý tým tam byl a ani od fanoušků jsem vůbec nepociťoval, že hrajeme za rozhodnutého stavu. Atmosféra mi přišla stejná jako v sobotu nebo v předchozích utkáních. Emoce jsem nechal plynout. A jak jsme přebírali potvrzení o kvalifikaci, poprvé jsme se tady všichni za víkend pořádně zaradovali.

Jak se vám hrálo v domácím prostředí?

Hrát před plným hledištěm v Česku je něco neskutečného. Mně se to poštěstilo poprvé a jsem za to moc rád.

Český tým při zahájení daviscupové kvalifikace proti Izraeli

Co pro vás znamená postup do skupinové fáze Davis Cupu?

Je to neskutečný úspěch českého mužského tenisu. Postup dokazuje, jak se kluci zlepšili a zvedli. Máme velmi kvalitní hráče, Jirka (Lehečka), Tom (Macháč), Kuba (Menšík) i Adam (Pavlásek) jsou tenisté světových tříd. Věřím, že ve finálových soubojích budeme rovnocenným soupeřem pro každého. Já se musím pořád zlepšovat, abych nominaci dostal a mohl být v týmu. Byl jsem loni na kvalifikaci v Portugalsku, kdy se postoupilo. A letos znovu.

Motivaci být v zářijové sestavě tedy máte.

Záleží jen na mně, jakou budu mít sezonu, je to nějakých sedm měsíců, než bude nominace. Uvidíme, jaký rok budu mít já i jiní kluci, člověk si nominaci musí zasloužit. Jsem rád, že jsem teď vyhrál a mám i tuhle zkušenost, což by mi mohlo hrát do karet.

Jste na 115. příčce žebříčku, cílíte teď na první stovku?

Nebudu zapírat, že takovou metu mám, kdybych řekl, že ne, tak budu za hlupáka. Je to cíl asi pro každého tenistu, budu dělat vše pro to, abych ho dosáhl.