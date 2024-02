Lehečka se zabydlel ve špičce, Menšík ukázal, že na ni taky má, chválí Navrátil

Souboj ve Vendryni v sobotu odstartoval Menšík, kterého Navrátil nasadil místo Tomáše Macháče, s nímž na pozici týmové dvojky počítá obvykle, ale nyní dal přednost jeho přání odpočinout si po náročném návratu z Austrálie.

Osmnáctiletý tenista si Davis Cup v domácím prostředí vyzkoušel poprvé a při premiéře obstál, proti jedničce Izraelců Jišaji Olielovi slavil své už celkově čtvrté vítězství v týmové soutěži.

„Kuba nastoupil sebevědomě a první set vyhrál 6:1, ale říkal jsem mu, aby hrál pozorně, že to tak nepůjde pořád. A Oliel se ve druhé sadě opravdu hodně zlepšil, nicméně Kuba díky tomu, že má sebevědomí z Austrálie a loňského roku, tak závěr dohrál skvěle,“ chválil Navrátil.

Mladého svěřence do reprezentace poprvé povolal před rokem, jeho vývoj, při němž Menšík vystoupal už na 127. místo světového žebříčku, sleduje s radostí a očekáváním budoucích úspěchů.

„Kuba ukázal, že na světový tenis má, potvrdil, že je naším obrovským příslibem a talentem. Po zápase přiznal, že to pro něj nebylo jednoduché, on sice není takový, že by byl nervózní a klepala se mu ruka, ale tak strašně chtěl vyhrát, že ho to ve druhé sadě trošičku svazovalo. Na to, že je mu osmnáct, tak atmosféru v důležitém daviscupovém utkání zvládl perfektně. První bod byl nesmírně důležitý, nejen pro nás jako tým, ale i pro Jirku Lehečku, kterému se pak hrálo daleko lépe.“

I aktuálně nejlepší český tenista zahájil svůj duel ve Vendryni suverénně, v první sadě povolil Danielu Cukiermanovi taktéž jediný game. O druhé dějství ale musel bojovat až ve zkrácené hře.

Jiří Lehečka hraje forhend v daviscupové kvalifikaci proti Izraeli.

„I jeho soupeř se zlepšil, Jirka taky začal trochu kazit,“ všiml si Navrátil. „Zahrál špatný game za stavu 2:2, kdy udělal dvě chyby a na výhodu dal dvojchybu. Říkal jsem mu, že se nic neděje, a on ho hned v dalším gamu brejknul zpátky. A potom v tiebreaku ukázal, že je hráčem první světové třicítky, a dotáhl zápas do vítězného konce.“

Proti Cukiermanovi si Lehečka vyšponoval singlovou bilanci v Davis Cupu na osm vítězství a čtyři porážky a předvedl, že se vypracoval ve spolehlivou jedničku.

„Ukazuje, že se zabydlel ve špičce,“ vyzdvihuje Navrátil. „Loňský rok začínal kolem 80. místa, teď je z něj hráč první třicítky a doufám, že na konci sezony se posune ještě výše. S mým synem (Lehečkovým trenérem Michalem Navrátilem) tvrdě pracují a záleží jen na drobných nuancích. Loni mu pár zápasů uteklo v koncovkách, ale věřím, že se ponaučí a že bude ještě daleko lepším a zkušenějším hráčem.“

Jeho svěřenci neměli v sobotu společný jen výsledek, kterým izraelské outsidery předčili, spojovalo je také, že si v klíčových chvílích pomohli dělovým podáním.

„Servis je na tomto povrchu velmi důležitý,“ upozornil český kapitán. „Viděli jsme, že Kuba servíroval rychlostí kolem 200 kilometrů za hodinu, Jirkovi to lítalo přes 220. Takové servisy je těžké returnovat.“

Navrátil si pochvaloval i atmosféru v hale ve Vendryni, jejíž kapacitu 1300 míst fanoušci vyprodali. „Myslím, že jsme viděli neskutečnou kulisu. Dříve, když jsme hrávali doma s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem, tak taky bylo fantastické publikum. Nikdy nezapomenu na finále v Praze v O 2 areně, kde nás hnalo 15 tisíc diváků. Tady jich bylo méně, ale speciálně Kubu, když se mu nedařilo, strašně zvedli. Chtěl bych jim poděkovat, klukům se hrálo opravdu dobře. Doufám, že diváci pomůžou i v neděli deblistům.“

Český tým při zahájení daviscupové kvalifikace proti Izraeli

Právě ve čtyřhře, která program druhého hracího dne ve 13:00 odstartuje, budou chtít čeští tenisté stvrdit celkovou výhru nad Izraelem a postup do skupinové fáze letošního finálového turnaje Davis Cupu.

„Nastoupíme ve složení, které jsem napsal, není důvod nic měnit,“ prozradil Navrátil, že debl za domácí odehrají Macháč a Adam Pavlásek.

„Doufám, že hned ve čtyřhře utkání dorazíme a pak už bude moct hrát Víťa Kopřiva,“ naznačil, že za rozhodnutého stavu by do singlu, který se podle pravidel Mezinárodní tenisové federace musí odehrát, nasadil zbývajícího člena své sestavy.