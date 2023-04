Medveděv sbírá tituly a těší se na Wimbledon. Ruské sponzory nemám, tvrdí

„Mám z toho velkou radost, vždycky jsem říkal, že ten turnaj miluju. Je to jediný grandslam, na kterém jsem se ještě nedostal do čtvrtfinále, takže to chci změnit,“ plánuje čtvrtý hráč světového žebříčku.

Zástupci All England Clubu v pátečním prohlášení uvedli, že tenisty z Ruska a Běloruska nechají hrát pouze pod podmínkou, že nebudou vyjadřovat podporu invazi na Ukrajinu nebo představitelům svých zemí a přijímat finanční prostředky od státních společností.

Medveděv, jenž se připravuje ve Francii, podle svých slov tyto požadavky splňuje. „Nemám žádné ruské sponzory, ve Wimbledonu budu hrát stejně, jako jsme hráli ostatní akce v uplynulém roce,“ připomíná, že tenisové asociace ATP a WTA od začátku války dovolují Rusům a Bělorusům startovat pod neutrální vlajkou.

„Nevím, jak na nás bude reagovat publikum, to neovlivním, ale těším se, že si zahraju před tolika lidmi. Snad budu i na velkých kurtech a ukážu skvělé zápasy,“ přemítá Medveděv.

Elitní ruský tenista se za dobu trvání zvěrstev rozpoutaných jeho zemí k válce několikrát vyjádřil, nicméně důrazné odsouzení podobně jako ostatní krajané z branže nevyřkl.

„Jsem pro mír po celém světě, to je vše, co mohu říct,“ prohlásil minulý týden v Miami. „Určitě je mi líto, čím si ukrajinští hráči procházejí,“ dodal v narážce na Lesju Curenkovou, která v polovině března v Indian Wells nenastoupila ke třetímu kolu proti Bělorusce Aryně Sabalenkové kvůli panickému záchvatu.

Z ruských tenistů se proti válce výrazněji ohradil snad jen Andrej Rubljov, jenž před měsícem v Dubaji poznamenal: „Nemůžete dělat, že se nic neděje, protože je to strašné. Je šílené, že tolik civilistů trpí a umírá. Je strašné, že v době naší generace se dějí takové věci.“

Nejlepší start do sezony

Medveděv díky benevolentnějšímu přístupu, který v porovnání s jinými sportovními organizacemi ATP praktikuje, může dál hrát pod neutrální vlajkou a v letošní sezoně exceluje.

V Miami si zápasové skóre zkrášlil už na 29 vítězství a titěrné tři prohry, pozvedl čtvrtý pohár. Po Rotterdamu, Dauhá a Dubaji slavil dosud nejcennější letošní trofej.

„Je to nejlepší začátek sezony, jaký jsem kdy měl. Už jsem získal úžasné množství bodů,“ pochvaluje si. V pořadí sezony vede o 600 bodů před šampionem Australian Open Novakem Djokovičem, který kvůli chybějícímu očkování proti covidu v Miami nestartoval.

Sedmadvacetiletý Rus všechny tituly dobyl na tvrdém povrchu, což glosoval slovy: „Cítím, že na něm nemusím hrát svůj nejlepší tenis, ale pořád vyhrávám. To je velký rozdíl v porovnání s trávou nebo antukou.“

Jenže právě na oranžovou drť se nyní tenisová sezona přesouvá. „Uvidíme, jak se ti bude dařit,“ škádlil Rusa jeho finálový soupeř z Miami Sinner, který utrpěl porážku 5:7 a 3:6.

Pro Medveděva je však svým způsobem vítězství, že vzhledem k válce vůbec smí hrát. V době, kdy na frontě více než rok umírají i ukrajinští sportovci, jde o povážlivou trhlinu v pověsti tenisu jako jednoho z nejpopulárnějších světových sportů.