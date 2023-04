Libru z každé vstupenky na Ukrajinu. Wimbledon chystá finanční pomoc

Wimbledon věnuje za každou prodanou vstupenku jednu libru do fondu na pomoc Ukrajině, což může vynést až půl milionu liber (13,2 milionu korun). Oznámili to jeho pořadatelé z All England Clubu. Slavný tenisový turnaj začne 3. července a na rozdíl od loňska jej mohou hrát i Rusové a Bělorusové, byť ruská invaze na Ukrajinu stále pokračuje.