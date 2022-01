Rozjetý kliďas Medveděv. Je favoritem, říká o ruském čahounovi Wilander

Díky soustředěnému výkonu zvítězil 7:6, 6:4, 4:6 a 6:2. Přestál i roztržku s diváky, kterým při pozápasovém rozhovoru vytkl, že dováděli, když se chystal na podání.

I tím, že se nenechal rozhodit, ruský čahoun demonstroval, že letos v Melbourne má v hledáčku jediný cíl. Trofej pro šampiona. „Rozhodně je favoritem,“ domnívá se sedminásobný grandslamový vítěz a expert Eurosportu Mats Wilander.

„Kdybyste se zeptali kohokoli na okruhu, zvolili by ho aktuálně nejlepším hráčem,“ uznal i Kyrgios.

Při tažení za pohárem Medveděva nadnášejí dvě výhody. Rus už ví, co cesta za titulem obnáší, poznal ji na loňském US Open. A v Austrálii chybí jeho největší konkurent Novak Djokovič.

Nejprve pojďme k vlivu, který má na Medveděva trofej z New Yorku. „Vím, že zvládnu odehrát sedm skvělých zápasů v řadě a porážet nejlepší hráče,“ líčil v Melbourne. V Americe poznal, co musí podstoupit, aby dosáhl na nejcennější tenisový úspěch. „A teď se to jen snažím opakovat.“

Že se mu to bude dařit, předpovídá i Wilander: „Daniil by v následujících třech čtyřech letech mohl dominovat. Ne tak, že vyhraje tři grandslamy za rok, ale že se bude pravidelně dostávat do semifinále, do finále... A když se vám daří postupovat do závěrečných kol grandslamů, tak jich dost i vyhrajete.“

Jelikož se Medveděv pár sezon pohyboval ve špičce, ale kvůli dominanci Velké trojky mu grandslamový titul zůstával zapovězen, mohlo by pro něj splnění velkého snu znamenat vyhasnutí touhy. Tyto problémy přiznal třeba Rakušan Thiem, šampion US Open 2020.

„Myslím, že po titulu z grandslamu můžete ztratit motivaci,“ připouští Wilander. „Ale pro Medveděva přišel v pravou chvíli. Navíc ve finále porazil nejspíše nejlepšího hráče všech dob,“ připomněl vítězství Rusa nad Djokovičem, který zrovna útočil na kalendářní Grand Slam.

Se Srbem nyní v Melbourne ze známých důvodů síly nezměří. I když by nepohrdl příležitostí k odplatě po loňském debaklu ve finále.

„Mám rád výzvy, takže bych rád dostal šanci zase si s ním zahrát v areně Roda Lavera. Je to jeho asi nejoblíbenější místo.“

Australian Open příloha iDNES.cz

Teď jsou pro něj největšími soupeři Zverev či Nadal. „Nezáleží na tom, koho potkám, určitě to nebude lehké. Musíte ukázat to nejlepší, abyste vyhráli grandslam.“

Proti Kyrgiosovi to předvedl. K zisku titulu se potřebuje vytáhnout ještě pětkrát.