ONLINE: Vondroušová a Macháč hrají o postup do třetího kola Australian Open

Vondroušová v prvním kole předvedla přesvědčivý výkon. S domácí Priscillou Honovou strávila na kurtu hodinu a jedenáct minut a slavila poměrem 6:2, 6:3.

Ani Samsonovová se tolik nenadřela, Američanku Eminu Bektasovou přehrála 7:5, 6:4.

„Je to skvělá hráčka, má skvělý servis a útočnou hru,“ říká o Rusce Vondroušová. „Na rychlých betonech je proti ní těžké hrát. Záleží, jak bude podávat a já returnovat. Na druhé kolo je to hrozně těžký los. Musím do toho dát všechno.

Vondroušová se se Samsonovovou utkala jednou v kariéře. Loni na turnaji v Berlíně vyhrála 6:4, 7:6 (8:6).

Prodlouží Macháč neporazitelnost?

Macháč v posledních měsících potvrzuje skvělou formu. Letos ještě neprohrál a v součtu se závěrem loňského ročníku nepoznal přemožitele už jedenáct duelů v řadě.

V prvním kole Australian Open vyřadil Argentince Juana Manuela Cerúndola 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

Soupeřem jedenadvacetiletému mladíkovi je ve druhém kole bezmála dvoumetrový americký ranař Cressy, který si v předchozím zápase i díky 31 esům poradil s krajanem Johnem Isnerem 7:6 (7:2), 7:5, 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4.

Macháč se s Cressym utkal jednou v kariéře, loni na turnaji v Eckentalu na něj nestačil 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Nastoupí i Bouzková

Bouzková si v minulém zápase připsala první výhru na Australian Open. S kanadskou kvalifikantkou Rebeccou Marinovou neměla větší potíže a triumfovala 6:1, 6:3.

Tentokrát ji však čeká papírově náročnější úkol. Postaví se jí Estonka Kaia Kanepiová, přemožitelka Němky Angelique Kerberové 6:4, 6:3 v prvním kole.

Vzájemná bilance obou tenistek je nerozhodná. V roce 2020 nejprve vyhrála v Brisbane Češka 7:5, 6:3, o několik měsíců později slavila na Roland Garros Estonka 6:4, 4:6, 2:6.

Duel se odehraje jako třetí v pořadí na kurtu číslo sedm.