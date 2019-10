Trenérka Plíškové: Vyhrát Turnaj mistryň? Skoro jak titul z grandslamu

dnes 12:00

Šen-čen (Od našeho zpravodaje) - Mezi těmi, kdo vedou do akce osm nejlepších tenistek roku 2019, její životopis vyniká. A wimbledonská šampionka věří, že její svěřenkyně dokráčí na druhém konci světa k trofeji, která se blýská podobně jako ty z Melbourne, Paříže, Londýna či New Yorku. „Velmi dobrá, těžká a důležitá akce,“ říká Conchita Martínezová o tom, jak se Karolína Plíšková chystá na vstup do Turnaje mistryň.

Na závěrečném setkání pro nejlepší tenistky sezony byl k vidění i jeden nečekaný, byť pochopitelně jen tréninkový duel v deblu. Jeho účastníky byli Conchita Martínezová - a Michal Hrdlička, manžel Karolíny Plíškové. Dále se ve článku dočtete: „Na každém grandslamu patří mezi uchazečky o titul. Asi má vyšší šanci na betonech a ve Wimbledonu než na Roland Garros, zároveň letos potvrdila, že umí na všech površích.“

