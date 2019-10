Vyšší dotace Masters tenistky těší, Plíšková by přidala dalším

„Nebudu říkat, že se mi to nelíbí, protože to se asi líbí každému,“ řekla Plíšková před odletem do Šen-čenu, ale jedním dechem dodala: „Škoda, že se to rozdělí jenom mezi nejlepší osmičku, která si vydělá tak jako tak. Kdybych hlasovala, tak aby se to zvýšilo pro grandslamová první kola a vydělalo si víc lidí.“

Před rokem si Plíšková za postup do semifinále ze skupiny s jednou porážkou zajistila 497 tisíc dolarů. Letos by za stejný výsledek získala 2,095 milionu dolarů. „Je to bonus na konci roku, ale jela bych tam, i kdyby bylo míň peněz než loni,“ řekla.

Letošní neporažená šampionka dostane šek na 4,725 milionu dolarů (přes 109 milionů korun), což bude největší prémie v dějinách ženského sportu. Petra Kvitová před osmi lety po triumfu na Masters v Istanbulu brala 1,75 milionu dolarů.

„Jsme rády, že to tak je a WTA je schopná sehnat sponzory. Možná i proto se hraje v Číně, protože tam peníze prostě jsou,“ řekla Kvitová. Tenistky mají výrazně vyšší dotace než muži, kteří si v Londýně rozdělí devět milionů dolarů. „Je příjemné vědět, že máme větší dotaci na Masters než chlapi, protože už dlouho bojujeme o rovné prize money. Na grandslamech už jsou a tohle je další krok,“ řekla Kvitová.

I ve čtyřhře si hráčky přijdou na vysoké odměny. Vítězný neporažený pár získá milion dolarů. „To ženský sport v životě neviděl. Je bomba hrát o tak obrovské prize money a je vidět, že Číňani stojí o to, aby se tam tenis hrál,“ řekla jednička čtyřhry Barbora Strýcová, která hraje v páru se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Druhým českým párem ve čtyřhře na letošním vrcholu sezony jsou loňské finalistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.