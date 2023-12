Menšík vylétl o 250 míst, Muchová až do desítky. Jak tenisté stoupali pořadím?

Karolína Muchová (ze 151. místa na 8.)

Do druhé stovky hodnocení se v minulém roce propadla kvůli zranění břišního svalu, letos se po úctyhodných výkonech prodrala až do elitní desítky žebříčku WTA. Poprvé se ozvala v březnu v Indian Wells, kde se dostala do čtvrtfinále.

Nejvíce zazářila na antukovém Roland Garros. Překonala Řekyni Marii Sakkariovou, v semifinále si poradila i s běloruskou ranařkou Arynou Sabalenkovou. Poprvé se tak probila až do finále grandslamu, ve kterém ovšem nestačila na světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska.

Z Paříže odjížděla s výrazným posunem na žebříčku, do herního rytmu se znovu dostala v americkém Cincinnati, kde znovu prohrála až v boji o titul s domácí Coco Gauffovou. Na US Open proklouzla 27letá tenistka do semifinále, od té doby vinou zranění neodehrála ani jeden zápas a musela tak vzdát účast na Turnaji mistryň i na týmovém Billie Jean King Cupu.