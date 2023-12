V příštím roce k 80. místu. Menšík o cílech na ledničce, bubnování i kouzlení

Díky významnému progresu, který korunoval postupem z kvalifikace do třetího kola US Open, ovládl v tradiční tenisové anketě Zlatý kanár kategorii posun na žebříčku ATP.

Na vyhlášení v Přerově se poté rozhovořil o uplynulém roce, ambicích pro sezonu 2024, které má zvěčněné na papíru na ledničce, i svých zálibách v bubnování a kouzelnických tricích.

Říkáte si teď po sezoně, že byla vaše životní?

Určitě patří k jedné z nejúspěšnějších v mé dosavadní kariéře. Měl jsem v ní hodně povedených, ale i nepovedených turnajů, což k tenisu patří. Každopádně jsem si užil každý její moment, ať už Davis Cup, nebo US Open, taky challengery, všechno mělo něco do sebe. Ale čím výš jdete, tím větší máte cíle a tím víc se musíte zlepšovat. Takže abych v příštím roce dosáhl toho, co jsem si dal na ledničku, musím hodně zamakat.

Jaké tedy máte ambice?

Zabydlet se ve stovce, ideální by byla pozice kolem 80. místa. Byl bych rád, kdyby se mi to podařilo, ale čeká mě strašně náročná cesta. Proto nemám žádná očekávání, jde spíš o můj sen.

Třeba Španěl Carlos Alcaraz už ve vašem věku vyhrával velké turnaje, takže jistě nejde o nesplnitelný cíl.

Na ostatní mladé kluky samozřejmě koukám, co Alcaraz dokázal, je neuvěřitelné. Oproti němu jsem ještě trochu pozadu, ale kdyby se mi vedlo stejně, tak bych si samozřejmě vůbec nestěžoval. Myslím, že je asi jedno, kdy se člověk úspěchů dočká, důležité je, aby je vůbec měl. V příští sezoně tedy nemusím pětistovky (turnaje ATP 500) vyhrávat, ale pravidelně se na ně dostávat.

Co konkrétně potřebujete zlepšit?

Myslím, že od všeho něco. Jak na kurtu, tak mimo něj nemám nic, co by haprovalo nebo zaostávalo. Mám kolem sebe skvělé lidi, skvělý tým, rodinu, která mě podporuje a je vždycky při mně. Záleží tedy na rozvoji všech dovedností a hlavně do sportu musím dávat srdíčko.

Jak vám pomáhá psycholog Dragan Vujovič?

Spolupracuju s ním už čtyři roky. V každé tenisové sezoně a v průběhu celé mé cesty přišla spousta různých situací, na které jsem musel zareagovat. A díky němu se mi vždycky podaří zareagovat nejlépe, jak to jde. Myslím, že bez něho by se mi určitě takhle nedařilo. Know how, jak se to dělá, vám úplně neřeknu, je potřeba dlouhodobá práce.

Takže nestačí třeba jen jediná věta?

Přesně tak. Není to tak, že si dokola říkáte: „Hraj svojí hru, nemysli na okolí…“ Takhle to prostě nejde, protože přenastavit hlavu je strašně těžké. Musíte ji mít nastavenou zdravě, což zabere čas.

V mladém věku už jste poměrně známý, vydělal jste slušné peníze. Nebojíte se, že přijde uspokojení?

Vůbec ne, snažím se koncentrovat jen na svůj tenis a vývoj a veškeré věci okolo jako média, finance, sponzory a smlouvy konzultuju s rodiči a agentem, kterým strašně moc důvěřuju. Myslím, že kdybych tohle všechno řešil sám, tak bych neměl hlavu jen pro tenis. Přeci jen těch úspěchů v minulé i této sezoně jsem měl strašně moc, a kdybych se vždycky po nějakém zastavil a nebyl bych nohama na zemi, tak by můj vývoj určitě nebyl takový, jaký je.

Při vyhlášení Zlatého kanára jste na požádání zvládl hudební číslo s bubny. Zprvu se vám nechtělo, jak jste se cítil?

Kdybych to věděl dopředu, tak bych se dokázal připravit, protože bicí jsou jen můj koníček, nevěnuju se jim denně. Teď jsem strašně dlouho nehrál a hrát po takhle po dlouhé době a ještě v přenosu, když předtím vystupovali profesionální hudebníci… Nevím, jak to znělo a hrálo, ale myslím, že základní rytmus tam byl.

Rozhodně, sklidil jste potlesk celého sálu. Ještě je vaším zájmem kouzelnictví, jak jste se k němu dostal?

Když jsem měl 13. narozeniny, tak rodiče na mou oslavu zorganizovali kouzelníka. A strašně mě nadchlo a bavilo, jak se lidi na triky dívají s údivem. Zkusil jsem si pár karetních triků a chytnul se, nějakou dobu jsem se tomu věnoval fakt hodně. Teď jsem ve stádiu, že pár triků umím, ale není to tak, že bych hrál jen na bicí a kouzlil.

Chápu, soustředíte se hlavně na tenis. Kde sezonu 2024 začnete?

V Austrálii. A myslím, že jsem připravený dobře. Budu hrát v Canbeře challenger nejvyšší možné kategorie 125, poté hned následuje kvalifikace Australian Open, kde budu chtít postoupit do hlavní soutěže.