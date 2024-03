Těžká skupina pro tenisty. V Davis Cupu vyzvou Austrálii, Francii a Španělsko

„Skupina je opravdu silná, všichni soupeři jsou velice kvalitní, jak ve dvouhrách, tak ve čtyřhrách. Čeká nás těžký oříšek,“ uvedl po losu pro česká média kapitán Jaroslav Navrátil. „Ale budeme hrát až za půl roku a kluci zatím hrají dobře, posouvají se žebříčkem a já doufám, že jim to vydrží a že tam pojedeme v plné sestavě.“

Češi při úterním losování figurovali ve druhém koši. Z prvního dostali Australany, s nimiž loni prohráli ve čtvrtfinále, ze třetího Francouze a ze čtvrtého Španěle, kteří coby dopředu určení hostitelé jedné ze skupin rozhodli, že tato čtyři družstva se v září sejdou ve Valencii.

Navrátilovi svěřenci si tak zopakují zájezd z loňska, kdy právě ve Valencii celou skupinu finálového turnaje dokonce ovládli, když Španělsko, Srbsko i Koreu zdolali 3:0. V následném čtvrtfinále v Málaze těsně nestačili na pozdější finalisty z Austrálie, za půl roku jim tudíž budou chtít porážku oplatit.

Každopádně je čeká velmi tuhý boj o jedno ze dvou postupových míst, vždyť proti nim mohou nastoupit třeba španělská světová dvojka Carlos Alcaraz, desátý hráč světa Alex de Minaur z Austrálie či patnáctý tenista žebříčku Ugo Humbert z Francie.

I Češi však aktuálně dávají dohromady velmi slibnou sestavu. Jiří Lehečka, čerstvý čtvrtfinalista turnaje Masters v Indian Wells, figuruje na 27. pozici světového žebříčku, Tomáš Macháč i Jakub Menšík jsou na svých kariérních maximech v podobě 60., respektive 70. místa.

Všichni tři se podíleli už na úspěchu v loňské sezoně, doplňoval je momentálně 41. deblista globálního pořadí Adam Pavlásek. Navrátil už do sestavy povolal i Víta Kopřivu, 116. tenistu světa.

Čeští tenisté (zleva) Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč po losu kvalifikačního duelu Davis Cupu s Izraelem.

Reprezentanti si účast v letošní skupině finálového turnaje zajistili únorovou výhrou v kvalifikaci nad Izraelem, mezi nejlepšími 16 týmy prestižní soutěže se tak objeví podruhé za sebou.

Letos však mají snad ještě těžší soupeře než loni, což je patrné i při pohledu na ostatní čtveřice. Ve skupině A změří síly Itálie, Nizozemsko, Belgie a Brazílie, ve skupině C figurují Německo, Spojené státy, Slovensko a Chile a ve skupině D se střetnou Kanada, Finsko, Velká Británie a Argentina.

„Ale už v loňském roce jsme zjistili, že v Davis Cupu jsou rozdíly malé. Jsme rádi, že letíme do Valencie, ne do Číny, která taky hrozila,“ podotkl Navrátil. „Bude rozhodovat momentální forma, hraje se hned po US Open, tak uvidíme. Náš tým se hodně posunul, kluci od loňska získali obrovské zkušenosti. Budeme bojovat o to, abychom se opět dostali mezi osm nejlepších týmů na světě.“