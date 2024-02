Radek Štěpánek na Davis Cupu? Posilu od Lehečky zvábil tenisový cirkus

Tenistům v prestižní soutěži přinesl cenné rady a na širší týmovou soupisku i profláklé jméno. Bývalý tenista Štěpánek dvakrát Davis Cup ovládl, v singlové kariéře se vyhoupl až na osmou příčku světa. O deset let mladší jmenovec sice pro zábavu zápolí na fotbalovém hřišti, ale k tenisu má taky velmi blízko.

Slýcháte narážky kvůli jménu?

Každý se tomu ze začátku zasměje, ale zase je to lehce zapamatovatelné. Teď jsme oba na stejné startovní čáře trenérské kariéry, máme svěřence na podobné úrovni, on se stará o Sebastiana Kordu. Přeju oběma stranám úspěch, ale věřím, že my budeme o kousek lepší.