Skupinovou fázi Davis Cupu budou hostit Boloňa, Valencie, Manchester a Ču-chaj

Každé z kvarteta měst bude 10. až 15. září hostit čtyřčlennou skupinu, z níž vždy dva týmy postoupí do vyřazovací části, jež se 19. až 24. listopadu odehraje v Málaze. Češi postoupili na finálový turnaj po únorovém vítězství v kvalifikaci nad Izraelem.

V Boloni a Valencii se bude skupinová fáze tradiční týmové soutěže hrát potřetí za sebou, v Manchesteru podruhé. Do Číny na finálový turnaj pojedou tenisté poprvé. „Tato lokace se bude hodit tenistům do programu vzhledem k sérii turnajů v Asii po US Open,“ uvedl prezident ITF David Haggerty.