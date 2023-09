Táhneme za jeden provaz. O odvrácených mečbolech, debutu a pokoření favorita

Jak se překvapivé vítězství semknutého českého kolektivu rodilo?

První plusový bod přiletěl do tábora reprezentantů ještě předtím, než se do Valencie vůbec vydali. Zjistili, že ve španělském kádru jim nebude hrozit druhý hráč světového žebříčku a hlavní lákadlo pro fanoušky Carlos Alcaraz.

A tak Navrátilovi hoši ucítili naději.

„Věděli jsme, že bez něj jsou hratelní,“ odhalil kapitán.

Už během přípravy na středeční mač vysílali Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík sebevědomou auru, cítili, že by mohli zužitkovat solidní rozpoložení všech členů sestavy i rychlý povrch, který spíše antukově založeným soupeřům tolik nesedí.

Přestože pořadatelé avizovali v hale s kapacitou devět tisíc míst vyprodáno, ve středu v 15:00 se sedadla zaplnila zhruba z poloviny. A to ještě značnou část decibelů obstarávali čeští fanoušci, byť jednoho neukázněného musela vyvést ochranka.

Na zelený dvorec nejprve naklusali Macháč, žebříčkové číslo 119, a Bernabé Zapata Miralles, letos v květnu 37. tenista světa a momentálně 75., nicméně v Davis Cupu debutoval.

Tomáš Macháč se hecuje v utkání skupiny finálového turnaje Davis Cupu ve Valencii proti Španělsku.

A znovu se potvrdilo, že v týmové soutěži se předpoklady mnohdy rozpadají. Nabuzený český tenista triumfoval dvakrát 6:4 a přiznal, že využil i viditelné nepohody španělského soka.

Za výkon sklidil chválu od Navrátila, který o něm prohlásil: „Tomáš mě překvapil, protože jsem viděl jeho nedělní finále challengeru ve Francii, které mu vůbec nevyšlo a trošku se v něm trápil. Do Valencie přijel později, ale udělal všechno proto, aby byl v pohodě. Pomáhal si hlavně servisem, který nesmírně zlepšil, Zapata je velice dobrý hráč.“

Rovněž v následující dvouhře měl Lehečka co do činění s vynikajícím protivníkem: Alejandro Davidovich Fokina se před měsícem na Masters v Torontu přes Caspera Ruuda či Alexandera Zvereva protáhl až do semifinále a vystřelil na 25. pozici žebříčku.

Nicméně ve Valencii znovu zaúřadovala větší otrkanost českého borce v soubojích pod hlavičkou známé salátové mísy.

„Soupeř udělal větší chyby až v koncovce druhého setu, takže jsem musel zůstat soustředěný po celou dobu. Což se mi povedlo,“ pravil Lehečka po výhře 7:6 a 7:5.

Už v ten moment Češi věděli, že Španělsko pokoří.

Hned při prvním vzájemném střetu v Davis Cupu od finále soutěže v roce 2012.

Na jeho domácí půdě.

S mladou partou a při návratu na finálový turnaj po dvou letech.

Veskrze pozitivním okolnostem odpovídala i radost celého týmu.

„Je to neskutečné, jelikož jsem kapitánem dlouho, tak mám na zápasy se Španělskem plno vzpomínek. Dostali jsme u nich ve finále v roce 2009, pak jsme je o tři roky později doma zase porazili,“ lovil v paměti Navrátil.

Lehečka připomněl, že tehdy se ještě o věhlas tuzemského mužského tenisu starali Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. „Teď jsme využili situace, že nehrál Alcaraz,“ doplnil kapitán.

Máte třicet minut na přípravu

Vzhledem k jistotě týmového úspěchu vyslyšel Lehečkovo přání a vynechal ho ze závěrečného deblu. Čtyřhra už Čechům vítězství sebrat nemohla, nicméně se počítá do skóre, které může rozhodovat o pořadí ve skupině.

Navrátil však po konzultaci s jedničkou zavelel směrem k Menšíkovi a Adamu Pavláskovi: „Hrajete vy, máte třicet minut na přípravu.“

Po krátké rozcvičce se postavili proti bývalé světové čtyřce a současné patnáctce deblového pořadí Marcu Granollersovi, který utvořil pár s čerstvě zkroušeným Davidovichem.

Jakub Menšík (vpravo) s Adamem Pavláskem během čtyřhry v utkání skupiny finálového turnaje Davis Cupu ve Valencii proti Španělsku

„Nevěděl jsem, co mám od deblu čekat, protože Adam je v něm sice výborný, ale Kuba ho půl roku nehrál,“ povídal český kapitán. Pro nedávno 18letého Menšíka navíc šlo o vůbec první start v Davis Cupu.

„Těžký oříšek,“ přiznal. „Navíc nejsem úplně deblista, není to moje hlavní disciplína. Ale myslím, že po nějaké době jsem se rozehrál.“

Konkrétně po první sadě, v níž Češi, mezi nimiž panuje věkový rozdíl deset let, kapitulovali 5:7. V tiebreaku druhé dokonce čelili dvěma mečbolům, ale perfektně se nastartovali k obratu a výhře 6:4 ve třetí.

„Hrát s Kubou pro mě byla čest, jde vidět, že z něj roste velký hráč,“ ocenil parťáka Pavlásek. „Je neskutečné, jak je klidný. Ve druhém setu jsme měli trochu štěstí, odvrátili jsme dva mečboly, navíc v hale.“

Navrátil při hodnocení poukázal i na chyby Španělů v koncovce, celkově hru svého družstva velebil: „Tomáš, Jirka i kluci v deblu, kteří spolu hráli poprvé, ukázali, že tým drží pospolu a táhne za jeden provaz. Všichni čtyři předvedli vynikající výkon. Panuje velká spokojenost, že jsme turnaj otevřeli takhle dobře.“

Menšík i do dvouhry? Ke změnám není důvod

Avšak jak pravil Lehečka, reprezentanti se museli řídit tím, že výhra trvá jen do půlnoci a s dalším dnem přichází nová výzva.

Konkrétně Korea, proti níž Češi nastoupí ve čtvrtek od 15:00. Asijští soupeři, jasní outsideři skupiny, v úterý v prvním vstoupení ve Valencii podlehli Srbům, za které ještě nenastoupil Novak Djokovič, jasně 0:3.

„Čeká nás úplně jiný zápas, protože na rozdíl od utkání se Španělskem budeme favoriti,“ uvědomuje si Navrátil.

Jiří Lehečka hraje bekhend v utkání skupiny finálového turnaje Davis Cupu ve Valencii proti Španělsku.

Svěřence bude připravovat na Kwon Sun-ua, 112. hráče světa, který ale před dvěma lety atakoval první padesátku. Proti Srbsku na pozici číslo dva nastoupil tenista z konce druhé stovky Hong Song-čchan.

„Vyrůstali na tvrdých površích,“ varuje Lehečka. „Budeme se snažit znovu předvést co nejlepší výkon.“

Případná výhra by Čechy výrazně postrčila k postupu ze skupiny, tedy k účasti mezi nejlepší osmičkou, která se v listopadu potká v Málaze.

K přiblížení se tomuto cíli potáhnou národní tým nejspíš znovu Lehečka a Macháč. „I když jsem chtěl dát šanci i Kubovi Menšíkovi, tak Tomáš zahrál proti Španělsku velice slušně a není důvod nic měnit,“ podotkl Navrátil ve středu večer. „Koreu potřebujeme jakýmkoli způsobem porazit, Kubu můžu kdyžtak nasadit i v posledním zápase.“

Nejdřív však přichází korejská zkouška. Prověří, zda reprezentanti nevyzráli na Španěle náhodou a jak se umí popasovat s dosud nepříliš častou rolí papírově kvalitnějšího celku.

Pokud v prověrce obstojí, ukážou, že si výpravu do Málagy zasluhují.