Tenisté se perou o nominaci: Připraveni jsme všichni, kapitán to má těžké

Ve středu proto reprezentanti Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Zdeněk Kolář podstupují závěrečné tréninky. Kdo zasáhne do pátečních dvouher, jim nehrající kapitán Jaroslav Navrátil oznámí až večer.

„Uvidíme, jak budou vypadat tréninkové sety. Ale první den nejspíš budeme hrát v nejsilnějším složení,“ nastínil Navrátil.

To znamená, že téměř jistě ukáže na Lehečku a Macháče, kteří jsou z kvarteta na žebříčku nejvýše a v Davis Cupu obstáli už při loňském finálovém turnaji.

Oba se navíc v dosavadní letošní sezoně prezentují skvěle: Lehečka se nedávno vyšvihl do první světové stovky, Macháč zase zahájil rok titulem z challengeru a postupem z kvalifikace do druhého kola Australian Open.

Oba mladíci si rovněž pochvalují aklimatizaci v Buenos Aires. S tamní antukou se skamarádili a utkání s favorizovanými domácími vyhlížejí.

Větší alchymií je tak pro kapitána skládání dvojice pro čtyřhru. Jistě, může vsadit zase na Lehečku a Macháče, kteří spolu hráli už loni v listopadu a silným Francouzům podlehli ve třech setech.

Jenže deblem začíná sobotní program, dvouhry následují až po něm. Takže pokud by Macháč a Lehečka zasáhli i do čtyřhry, mohli by přijít o cenné síly pro závěrečné a nejspíše i rozhodující mače.

Proto se do propočtů zapojují i Kolář, který už jednu daviscupovou čtyřhru odehrál, a Kopřiva, pro nějž by šlo o celkový debut v týmovém klání.

„Zkoušeli jsme různé kombinace, konkrétní plán zatím nemáme,“ líčil Kopřiva, jak probíhalo úterní zkoušení dvojic.

„Každý set jsme odehráli s někým jiným a nedá se říct, která varianta by byla nejlepší,“ přidal se Kolář.

Davis Cup Argentina vs. Česko Hraje se 4. března od 16:00 SEČ a 5. března od 15:00. Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. První den nabízí dva singly, druhý začíná deblem a následují zbylé dvě dvouhry. Tým, který jako první získá tři výhry, postoupí na letošní finálový turnaj pro 16 nejlepších týmů. Poraženého čeká účast ve Světové skupině I.

„Pro kapitána je to velmi náročné rozhodování. Snad se může spolehnout na všechny členy týmu, snažíme se na trénincích co nejvíc, abychom si nominaci zasloužili,“ ujistil Kopřiva.

Oba rovněž, stejně jako jejich mladší kolegové v předchozích dnech, opakovali, že Češi si na favorizované Argentince v čele se světovou čtrnáctkou Schwartzmanem věří.

„Představujeme dravé mládí, všichni jsme bojovníci a na antuce hrát umíme,“ vyjmenovává Kolář, 141. tenista světa.

„Argentina má sice výborný tým, ale je to Davis Cup, kde se žebříčkové rozdíly mažou. Máme i dobré deblisty, takže šance určitě je.“

A Kopřiva, číslo 168 v pořadí ATP, se připojuje s konkrétními postřehy, jak mohou reprezentanti vyzrát na domácí borce, které požene několik tisíc fandů: „Máme herní styl, který na ně může platit. Máme lepší bekhend, nehrajeme typický antukový tenis jako oni. Hodně spoléhají na forhend a topspiny. Proto věřím, že je dokážeme přehrát.“