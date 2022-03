Macháč: Davis Cup mě nastartoval, věřím, že Schwartzman bude mít respekt

To není Vacek, ale včelař, lekl se Navrátil Tomáš Macháč se může při Davis Cupu v Argentině spoléhat i na služby svého trenéra Daniela Vacka, který posílil český realizační tým. Bývalý 26. hráč světa v týmové soutěži odehrál deset dvouher. „Jsem rád, že se Dan vrátil, jeho zkušenosti budou určitě platné,“ pochvaluje si nehrající kapitán národního celku Jaroslav Navrátil. „Ale když jsem na tréninku viděl tu jeho čepici, zhrozil jsem se, že nepřišel on, ale nějaký včelař. Stejně byl červený jak rákosník,“ přiblížil s úsměvem, jak si Vacek vysloužil přezdívku. „Ale maká a věřím, že bude ku prospěchu celého týmu.“ „Je to úžasné, tolik hodin, co jsem odehrál v pondělí, jsem neodehrál, ani když jsem sám byl hráč,“ líčil nadšeně Vacek. „Je to něco nového a je krásné být mezi mladými. Užívám si to a mám z toho radost.“ Věří také, že současná nadějná generace má velký potenciál uspět. „Je jen otázkou času, kdy se jeden zlepší a vytáhne další. Jirka Lehečka se teď díky skvělému turnaji posunul do stovky, tak doufám, že se kluci navzájem povzbudí a budou si pomáhat. Jsou příslibem do budoucna, mužský tenis zase má velkou šanci dostat se tam, kde byl, a trošku se vyrovnat holkám.“ Sám na svém svěřenci Macháčovi pociťuje, že mu v růstu pomáhá právě působení v týmové soutěži: „Utvrdil se v tom, že tenis hrát umí, že může hrát s každým a přenesl si to i do dalších turnajů. Chytil šanci za pačesy.“