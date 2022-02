Porazit favority. Na antuce a před domácím publikem. Šance máme, věří Navrátil

První část týmu dorazila do Argentiny v sobotu po třináctihodinovém letu, od pondělí už jsou reprezentanti v kompletním složení Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Zdeněk Kolář.

Naplno si tak přivykají na teploty kolem 25 stupňů a oranžový povrch, který domácí tenisté coby známí antukoví specialisté k utkání zvolili. Češi se na kurt dostali v sobotu i v neděli, přípravu prokládají návštěvami posilovny i společenskými hrami.

„Tréninky zatím probíhaly velice dobře, až jsem překvapený, protože kluci nehráli na antuce půl roku,“ líčil na pondělním online setkání s českými médii nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.

„Je tady spíš pomalejší antuka, což bude pro jejich topspináře výhoda. Jde hlavně o běhání, jelikož v hale se klouzat nemůžete. Některé tréninky přizpůsobíme na doklouzávání, ale každým dnem to bude lepší a lepší. Ve středu a ve čtvrtek si kluci dají i nějaké tréninkové gamy a sety.“

Dosavadní aklimatizaci si pochvaluje rovněž Lehečka, aktuálně 94. hráč světa a pro utkání s Argentinci týmová jednička.

„Zdejší antuka je velice příjemná i na pohyb, míče na ní skáčou vysoko, kurty jsou rovné. Jsem rád, že tady jsou takové podmínky.“

„Při přechodech ale nemám obavy, jak to bude vypadat tenisově, nejdůležitější je, jak se budu cítit fyzicky a jak to zvládne moje tělo. Jednou jsem přechod z povrchu na povrch hodně uspěchal a měl jsem z toho únavovou zlomeninu. Od té doby jsem opatrný.“

Čeští tenisté Jiří Lehečka (vlevo) a Vít Kopřiva trénují v Argentině před utkáním Davis Cupu.

Dvacetiletý tenista, který do elitní stovky nakoukl teprve před dvěma týdny díky postupu do semifinále turnaje v Rotterdamu, se v Davis Cupu připomněl už loni v listopadu, kdy ve třech setech trápil tehdy 12. hráče světa Brita Norrieho.

V Innsbrucku se ovšem kvůli pandemii hrálo bez diváků, nyní v Argentině čeká Čechy pořádný kravál. Centrální dvorec má kapacitu šest tisíc lidí.

„Není příjemné, když fanoušky nemáte,“ ví Lehečka. „Ale musíme to přijmout, zkusíme se s tím poprat. Nějaké zápasy, kdy jsem měl proti sobě celou halu, jsem už odehrál, třeba na challengeru ve Francii proti místním. Moc se na to těším, bude to nová zkušenost.“

Naopak dobře zná oba tenisty, které proti němu Argentinci mohou vyslat. A jak Federica Coriu (62. na žebříčku), tak Sebastiana Báeze (78) v jediném dosavadním střetnutí porazil.

„Víme, co od sebe očekávat, ale se Schwartzmanem jsem nikdy nehrál, i když jsem samozřejmě pár jeho zápasů viděl,“ zmiňuje Lehečka největší hvězdu Argentinců, aktuální světovou čtrnáctku. „Ale dokážeme se připravit i na něj.“

Davis Cup Argentina vs. Česko Hraje se 4. března od 16:00 SEČ a 5. března od 15:00. První den nabízí dva singly, druhý začíná deblem a následují zbylé dvě dvouhry. Tým, který jako první získá dvě výhry, postoupí na letošní finálový turnaj pro 16 nejlepších týmů.

Právě s drobným válečníkem by se měl na úvod celého střetnutí potkat Macháč, očekávaná česká dvojka.

„Pokud se nic nestane, tak první den by měli hrát Jirka a Tomáš,“ přikyvuje Navrátil. „Myslím, že Argentinci postaví Schwartzmana a Báeze, který je mladý a v Davis Cupu toho moc nenahrál. Na to budeme spoléhat. Důležité bude, aby bylo skóre po prvním dni aspoň 1:1, aby byl duel před druhým dnem otevřený.“

Češi si uvědomují, že proti Argentincům nejsou favority. Minimálně papírová kvalita, domácí povrch i fanoušci jsou na straně soupeřů. Přesto reprezentanti věří, že protivníky zaskočí.

„Tomáš i Jirka nehrají klasický antukový tenis, hrají rychle i pestře, umí dát stopbal. Argentinci hrají hodně od základní čáry, na síť nechodí, musíte s nimi hrát pestře,“ nastiňuje Navrátil možnou výhodu svých svěřenců.

Navíc při loňském finálovém turnaji si Češi vyzkoušeli, že mohou konkurovat i takovým týmům jako Francie a Británie. „Davis Cup je úplně jiná soutěž, viděli jsme to v Innsbrucku, kde bylo plno překvapení,“ připomíná Navrátil. „Doufám, že máme šanci uspět a překvapit.“