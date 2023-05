Neznámý kluk z Maďarska zdolal hvězdu. Zaútočí na elitní stovku, věří Alcaraz

Španělskou hvězdu zdolal Marozsán v úterním třetím kole ve dvou setech 6:3, 7:6. „Hodně mě překvapil, protože před naším střetnutím jsem ho nesledoval,“ přiznal Alcaraz. „Úroveň jeho tenisu byla opravdu vysoká. Jsem si jistý, že velmi brzy prolomí elitní stovku,“ předpověděl.

Často sebejistý španělský mladík v utkání viditelně ztrácel a na kurtu tropil nezvyklé chyby. „Prostě jsem se necítil dobře,“ vysvětlil Alcaraz. „On předváděl agresivní hru, pro mě bylo těžké se do zápasu dostat. Způsobil mi nepříjemný pocit a já ho neunesl.“

Pro třiadvacetiletého Maďara je účast v Římě vůbec premiérou na turnaji ATP. „Chtěl jsem z toho vytřískat maximum, uhrát alespoň pár gamů nebo třeba jeden set. Sice se mi zdálo, že ho porazím, ale nikdy by mě nenapadlo, že se to opravdu povede.“

Marozsánovi seděl i italský kurt. „Dokážu se na antuku adaptovat lépe než na tvrdý povrch,“ prozradil po triumfu na nedávném challengeru v Antalyi, po kterém poskočil na životní 128. místo.

Carlos Alcaraz na turnaji v Římě

„Někdo to neřeší, ale já si v každém případě myslím, že v životě tenisty je vždy velmi důležité, na jakém místě je. Jsem moc rád, že se mi konečně podařilo dobýt metu 150. Také si ale myslím, že teď už bude daleko obtížnější dostat se nahoru,“ dodal v Turecku.

Nyní ale udělal další důležitý krok k velkému posunu. Jeho vítězství nad španělským talentem ohromilo celý tenisový svět. „Všichni říkají, že Alcaraz je neporazitelný a najednou ho překoná neznámý kluk z Maďarska. To je fantastické,“ přemítal Marozsánův starší krajan Balazs Taroczy, dřívější světová dvanáctka a jeden z nejslavnějších tenistů maďarské historie.

„Pro Fabiana je to neuvěřitelný turnaj,“ hodnotil. „Viděl jsem jeho zápas proti Jiřímu Lehečkovi, v němž otočil rozhodující tiebreak na svoji stranu a to samé předvedl i s Alcarazem,“ pochválil ho. Marozsán českou jedničku zdolal kolo před Španělem, na Lehečku si vyšlápl i přes nepříjemné podmínky, které rozdělily utkání do dvou dnů.

„Stále hrál jen challengery, tak nevím, kam teď poskočí,“ přemýšlel Taroczy. „Ale je velmi mladý a talentovaný, takže doufejme, že bude mít skvělé výsledky.“ Stejné očekávání má i Alcaraz. „Umí si celý zápas udržet stejnou výkonnost, po turnaji hodně stoupne,“ myslí si Španěl, který se navzdory prohře znovu vyšvihne do čela žebříčku ATP.

„Vlastně je fajn, že teď budu mít více času připravit se na Roland Garros. Potřebuju si trošku odpočinout a nastartovat mysl, abych předvedl co nejlepší výsledek,“ vysvětlil loňský vítěz US Open.

Na francouzském grandslamu se nejdál dostal loni, když jeho snovou cestu zastavil až ve čtvrtfinále Němec Alexander Zverev. „Letos chci další pěkný výsledek. Je skvělé být v Paříži nasazenou jedničkou, ale přináší to s sebou určitý tlak. Snažím se na to nemyslet,“ vzkázal Alcaraz směrem k blížícímu se Roland Garros.