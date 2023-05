Alcaraz vystřídá po turnaji v Římě Djokoviče v čele světového žebříčku

Z pozice světové jedničky rovněž půjde do grandslamového Roland Garros. Na pařížské antuce se bude hrát od 28. května a Alcaraz chce navázat na krajana Rafaela Nadala, který na turnaji v minulosti získal rekordních 14 titulů.

Šampion US Open Alcaraz sice začal duel s Ramosem ztrátou podání a prohrával 0:2, skóre ale rychle otočil a na kurtu pak jasně dominoval. Vítěznou sérii protáhl na 12 zápasů a rád by na italské antuce zaútočil na třetí turnajový titul v řadě po triumfech v Barceloně a Madridu. Jeho dalším soupeřem může být Jiří Lehečka, kterého čeká duel s Maďarem Fábiánem Marozsánem.

Na první místo světového žebříčku se Alcaraz dostal poprvé loni v září v 19 letech po triumfu na US Open jako nejmladší jednička v historii a držel ho 20 týdnů do ledna. Podruhé se do čela posunul v březnu po vítězství v Indian Wells a vedení uhájil dva týdny.