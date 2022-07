ONLINE: Bouzková hraje čtvrtfinále Wimbledonu proti Džabúrové

Bouzková hraje v Londýně mimořádný turnaj. V minulosti na grandslamech došla nejdál do druhého kola, v posledních dnech však své maximum výrazně posunuje.

ONLINE: Marie Bouzková vs. Ons Džabúrová Sledujte zápas v podrobné reportáži.

Postupně porazila Američanky Collinsovou, Liovou a Riskeovou, naposledy zastavila Francouzku Garciaovou. S výjimkou prvního kola zápasy vždy získala ve dvou setech. „Vydala jsem ze sebe nejlepší výkon, jaký jsem dneska mohla předvést,“ zářila Bouzková předevčírem po osmifinále.

Jak si povede dnes? Podaří se české tenistce, která stojí v žebříčku na 66. pozici, proklouznout i mezi nejlepší čtyřku turnaje?

Nasazená trojka Džabúrová představuje nejen v tomto ohledu velkou výzvu, z dosavadních soupeřek Bouzkové je papírově tou nejtěžší. Tunisanka zatím na turnaji neztratila ani set, postupně vyřadila Švédku Björklundovou, Polku Kawaovou, Francouzku Parryovou a naposled Belgičanku Mertensovou.

Džabúrová je v tuto chvíli nejvýše nasazenou hráčkou, která na turnaji zbyla. Do čtvrtfinále Wimbledonu se probila už loni, dosud se ale na žádném grandslamovém turnaji mezi nejlepší čtyři nedostala.

Obě tenistky si proti sobě zahrají poprvé v kariéře a jejich vzájemná premiéra se uskuteční v těch nejlepších kulisách – na centrálním dvorci slavného All England Clubu.

Mariaová pokračuje v jízdě

Mužská i ženská dvouhra mají dnes na programu dvě čtvrtfinálová utkání.

Pokud Bouzková porazí Džabúrovou, vyzve v semifinále Wimbledonu Němku Tatjanu Mariaovou. Čtyřiatřicetiletá tenistka, které patří v žebříčku až 103. místo, zdolala krajanku Jule Niemeierovou 4:6, 6:2 a 7:5 a poprvé v kariéře se dostala mezi nejlepší čtyři hráčky grandslamového turnaje.

Mariaová musela duel proti o šest příček lépe postavené soupeřce otáčet. První sadu prohrála a ztrátu nabrala také v úvodu druhého dějství, pak se ale vrátila do hry čtyřmi vyhranými gamy za sebou. I v rozhodujícím setu zvládla zvrátit nepříznivý stav 2:4 a brzy nato duel ukončila využitím prvního mečbolu.

Díky vítězství se Němka Mariaová se stala ve věku 34 let a 332 dní nejstarší debutantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře. Zároveň je čtvrtou hráčkou od roku 1984, jež se ve Wimbledonu dostala do mezi nejlepší čtyři, aniž by figurovala v první stovce žebříčku WTA.

Djokovič musel obracet

Úterní dění na centrálním kurtu zahájil zápas Novaka Djokoviče proti Janniku Sinnerovi. Ital zvládl začátek lépe a získal první dva sety, zkušený Srb však zabral a po výsledku 5:7, 2:6, 6:3, 6:2 a 6:2 se stal prvním semifinalistou mezi muži.

Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Belgičan David Goffin a Brit Cameron Norrie.

Krejčíková a Siniaková v semifinále čtyřhry

Nejúspěšnější české deblistky posledních let Krejčíková a Siniaková se probily do semifinále ženské čtyřhry, v duelu proti americko-australské dvojici Melicharová-Martinezová, Perezová k tomu potřebovaly tři sety.

Vítězky Wimbledonu z roku 2018 nezačaly zápas příliš dobře – dvakrát přišly o servis a po 25 minutách také o celý první set. Ten druhý opět zahájily ztraceným podáním a pak nevyužily čtyři brejkboly.

Teprve za stavu 3:4 favoritky prolomily podání soupeřek, vynutily si tie-break a v něm uspěly 7:2. Od té doby už nezaváhaly. Po výhře 1:6, 7:6 a 6:2 budou Češky usilovat o šesté společné finále na grandslamech, jejich dalšími bude ukrajinsko-lotyšský pár Ljudmila Kičenoková, Jelena Ostapenková.

Do semifinále Wimbledonu se Krejčíková se Siniakovou dostaly naposled před třemi lety, loni vypadly ve čtvrtfinále.

Úterní program Centrální dvorec (14:30): Djokovič (1-Srb.) - Sinner (10-It.), Bouzková (ČR) - Džabúrová (3-Tun.). Kurt č. 1 (14:00): Mariaová - Niemeierová (obě Něm.), Goffin (Belg.) - Norie (9-Brit.).