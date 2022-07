Marie Bouzková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Klidně by ji mohli rovnou obsadit do filmu Sůl nad zlato. Pohledná, milá, pracovitá, čestná, oblíbená, výřečná. Ideální kladná hrdinka. Maruška. V neděli kolem poledne tenistka Marie Bouzková pestrou hrou bavila obecenstvo na dvorci číslo 2 a po triumfu nad francouzskou ranařkou Garciaovou 7:5, 6:2 postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu.