Slzy, tráva, jahody. Báječná Bouzková se zase přiblížila splnění snu

Její představení ve 4. kole londýnského grandslamu bavilo i dojímalo. Sprintovala, vracela i málem ztracené míče, chytře rozvíjela výměny, ve vhodné chvíle útočila.

Zatímco diváci na zaplněné wimbledonské dvojce hlasitě aplaudovali a ona radostně poskakovala po nejpovedenějších úderech, rozladěná soupeřka kroutila hlavou, máchala raketou, dávala si ruce v bok.

Bouzková ji doháněla k šílenství - skoro nekazila, úžasně prohazovala. Po proměněném mečbolu však Garciaová vítězku vřele objala a poblahopřála jí.

Češka spoléhající na nekonečnou řadu všemožných rituálů brilantně zvládala pláč i zářivý úsměv najednou. „Pro tyhle momenty hraju tenis,“ pravila.

Kontrola akreditace u vjezdu do areálu stála ráno na správné straně?

Ano, úplně vpravo, takže se den rozjel přesně tak, jak měl. Všechny rituály proběhly úspěšně a začátku zápasu už jsem se nemohla dočkat.

Jen jednou jste ztratila podání, dařil se vám return, udělala jste pouze čtyři nevynucené chyby. Jak jste spokojená se svým výkonem?

Vážně jenom čtyři? Fajn. Na servisu jsem se cítila klidně, věděla jsem, jak ho chci hrát. Když jsem viděla, že si ho držím, mohla jsem ještě víc jít do returnu. Dařilo se mi docela dobře číst její podání, což mi taky hodně pomáhalo.

Na kurtu vás pak přemohlo dojetí, že?

Jo! Samozřejmě se mnou cloumají velké emoce. Už od včerejška jsem je cítila. Jsem strašně ráda, že jsem všechny zvládla. Vydala jsem ze sebe nejlepší výkon, jaký jsem dneska mohla předvést. Emoce k tenisu patří. Snažila jsem se na rozhovor s moderátorkou dát do kupy.

Zase jste si opakovala, že se jenom honíte za míčkem a tenis je jen hra?

Ano, někdy jsem si na to vzpomněla. Na kurtu potřebujete udržovat plnou koncentraci. Nebrat si příliš výjimečnost okamžiku. Tenis hraju pro radost. Jsem ráda, že jsem se dostala zase o kousíček dál. Můžu být pyšná. Ale čeká mě další zápas, jedeme dál.

Koho tu máte v týmu?

Taťku, agenta. Můj nový trenér Theo Devoty dneska přiletěl. V lóži za nimi seděli mí kamarádi a známí.

Vy jste vyměnila kouče Cristiana Requeniho?

Ano, před několika týdny.

Proč?

Spolupracovali jsme sedm let. Trénoval mě vlastně odmalička, od prvního profesionálního turnaje. Jsem za ty roky velice vděčná. Cristianovo má velkou zásluhu na tom, kam jsem se dostala. Rozešli jsme se v pohodě. Cítila jsem, že potřebuju změnu a nějaký nový hlas. Před Wimbledonem jsem začala trénovat s Theem.

Jak jste se dali dohromady?

Tak nějak spontánně. Byla jsem v Praze na Spartě. Párkrát jsme tam spolu hráli, což se mi moc líbilo, takže jsme takhle navázali.

Co vám probíhá hlavou, když vám aplauduje zaplněná wimbledonská dvojka?

Vždycky jsem doufala, že se mi v kariéře něco podobného přihodí. Krása! Lidi byli neskuteční. Pomohli mi, dávali mi spoustu energie. Díky nim je tahle chvíle ještě výjimečnější. Připadalo mi, že hraju doma. Uvědomila jsem si, že jsem právě tam, kde chci zrovna být. Je to nejlepší pocit na světě.

Všimla jste si, že soupeřka nevěděla, jak na vás?

Jo, zaznamenala jsem, že něco zkoušela změnit - třeba rytmus. Občas víc chodila na síť. Ale je normální, že když se zápas nevyvíjí příznivě, tenistka upraví taktiku. Byla jsem na to připravená a dokázala zareagovat.

